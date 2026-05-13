"Я готов на все. Я на все готов": прокурор зачитала фрагмент переписки "Вероніки Феншуй" і Єрмака як “протидіяти журналістам”

У "ворожки" "Верноіки Феншуй", з якою, за даними слідства, ексголова Офісу Президента Андрій Єрмак консультувався, був окремий телефон, який використовувався виключно для зв’язку з контактом "Андрей 2025", якого ідентифікують як імовірно Андрія Єрмака.

Про це заявила сторона обвинувачення під час засідання Вищого антикорупційного суду 13 травня, де також були оприлюднені фрагменти їхньої переписки, пише "УП".

За даними, озвученими у суді, 24 грудня 2025 року під час обшуку у водія фігуранта контакт "Андрей 2025" надіслав повідомлення з текстом: "Клименко, Кривонос" – прізвищами керівників САП та НАБУ.

Також у суді зачитали частину переписки між Анікієвич та, як стверджує сторона обвинувачення, Єрмаком.

Пряма мова (фрагмент переписки Анікієвич):

"Я сегодня очень зла, потому заранее прошу прощения за резкость. Но, с другой стороны, может быть, моя резкость настроит вас на другую волну. Все начинается со слов, которые мы говорим себе и другим. Вы на протяжении последних месяцев не эскалируете, отхватываете нападки и избиения, не отвечая. Скаливатка они. Вы позволяете этому быть. Ни о какой эскалации с вашей стороны речи не идет, если вы начнете что-то делать. Это не эскалация, а элементарная самозащита, но вы этого не делаете. Вас обоих кошмарят психологически. Вы молчите. С каждой новой историей ситуация ухудшается, но вы молчите.

Что должно еще произойти, чтобы вы начали действовать? И он начал действовать. У него (ймовірно, президент Зеленський -ред.) съели всех его людей, он молчал. Когда они доедят вас, они начнут есть его. Уверяю вас. Если продолжать стратегию страуса, то так и будет. Вы готовы принести себя в жертву, только чтобы быть для него хорошим? Они не оставят вас в покое, им нужна власть и если вы их не остановите, то они ее получат. Вопрос в том, что будете делать вы и где вы будете. Ситуация такова, что или вы, или вас".

За словами прокурора, у відповідь на це повідомлення, як стверджується в матеріалах справи, Єрмак написав перелік прізвищ журналістів і політиків та додав: "Я готов на все. Я на все готов. Завтра готов".

У відповідь Анікієвич нібито зазначила, що у нього є час для маневру, однак у разі погіршення ситуації він може втратити контроль над подіями, і навіть припустила варіант виїзду за кордон.

Що інкримінують Андрію Єрмаку?

НАБУ 11 травня повідомило про оголошення підозри ексголові Офісу президента за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Справа стосується побудови котеджного містечка “Династія” у Козині, першу інформацію про яке журналісти Bihus.info опублікували ще в липні 2025-го.

Слідчі з’ясували, що ТОВ “Блум-девеломпент”, часткою в якому володів Олексій Чернишов, придбало 4 гектари землі в Козині. Після того, як Чернишов став головою Київської ОДА, він передав частку в товаристві дружині. У 2020 він очолив Мінгромад, і в травні цього року, за інформацією слідства, зародилася ідея будівництва "Династія".

Чернишов, за інформацією слідства, сформував з підконтрольних осіб команду тих, хто будував "Династію". При цьому будівництво запланували аж на 8 га – на вдвічі більшій території. В червні 2020 Чернишов залучив до будівництва "Династії" фігуранта на прізвисько Карлсон – Тимура Міндіча. Орієнтовно тоді ж до проєкту залучили учасника на прізвисько R2 – ймовірно, Андрія Єрмака.

У червні 2021 року розпочали будівництво і почали легалізацію коштів, частина з яких була отримана за рахунок злочинної схеми в “Енергоатомі”.

В 2024 учасники проєкту почали шукати способи узаконити кошти, витрачені на "Династію".

В липні 2025 для уникнення викриття схеми відмивання коштів і через вручення Чернишову підозри Міндіч вирішив законсервувати будівництво.