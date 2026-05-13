Зеленський і перша леді прибули до Румунії, 13 травня 2026

Президент Володимир Зеленський і перша леді прибули до Румунії, інформує Офіс президента.

Сьогодні тут проходить саміт країн «Бухарестської дев’ятки» за участі країн Північної Європи.

Заплановані важливі зустрічі на полях саміту.

“Всім нам у світі потрібні спільні рішення, спільна робота, щоб для всіх стало більше безпеки. Будемо залучати додаткові ресурси для нашої оборони та розширювати формат Drone Deals”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Олена Зеленська зустрінеться з першою леді Румунії та візьме участь у підписанні меморандумів про приєднання румунських університетів до Глобальної коаліції українських студій.