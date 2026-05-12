Єрмак запевнив, що залишиться в Україні

Андрій Єрмак, після першого судового засідання у справі, що стосується побудови чотирьох котеджів "Династія", заявив, що залишиться в Україні та продовжить адвокатську діяльність.

Про це він написав на своїй сторінці в Telegram.

"Відбулося перше судове засідання у справі, в рамках якої мені було повідомлено про підозру. Разом з адвокатами працюємо з матеріалами справи. Але вже після першого ознайомлення можу повторити те, що сказав журналістам: повідомлення про підозру є необгрунтованим", - написав Єрмак.

Він додав, що захищатиме свої права та репутацію в межах законів України.

"Я залишаюся в Україні, продовжу вести адвокатську діяльність. Планую їздити до військових на фронт, працювати з їхніми запитами, підтримувати наших захисників, колишніх військовополонених та їхні родини. Бо це моя країна і мій обов’язок",- зазначив Єрмак.

Контекст

Учора в Андрія Єрмака провели слідчі дії, після чого йому оголосили підозру в участі в угрупованні, що відмивало незаконно отримані кошти. Справа стосується побудови чотирьох котеджів "Династія" в Козині.За інформацією слідства, до проєкту побудови, задум якого в Олексія Чернишова з'явився ще в 2019 році, Єрмака і Тимура Міндіча залучили в 2020 році. У 2021 почали будівництво, яке фінансували, серед іншого, за рахунок відкатів в "Енергоатомі".Загалом за 2021-2025 роки, за інформацією слідчих, угруповання відмило 460 млн грн.