Єрмаку почнуть обирати запобіжний захід сьогодні, САП проситиме про утримання від вартою з можливістю застави

Його підозрюють в участі в угрупованні, що відмивало кошти.

Вищий антикорсуд призначив засідання з обрання запобіжного заходу колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку сьогодні о 16:00. Відповідний анонс опубліковано на сайті суду.

На брифінгу керівник САП Олександр Клименко повідомив, що сторона обвинувачення клопотатиме про утримання від вартою з можливістю застави в 180 млн грн. Сам Єрмак відкидає звинувачення.

"У Вищому антикорупційному суді призначено розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу колишньому керівнику Офісу Президента України, підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України", – повідомили в суді.

Підозра Андрію Єрмаку

Учора в Андрія Єрмака провели слідчі дії, після чого йому оголосили підозру в участі в угрупованні, що відмивало незаконно отримані кошти. Справа стосується побудови чотирьох котеджів "Династія" в Козині.

За інформацією слідства, до проєкту побудови, задум якого в Олексія Чернишова з'явився ще в 2019 році, Єрмака і Тимура Міндіча залучили в 2020 році. У 2021 почали будівництво, яке фінансували, серед іншого, за рахунок відкатів в "Енергоатомі".

Загалом за 2021-2025 роки, за інформацією слідчих, угруповання відмило 460 млн грн.

Сьогодні підозри оголосили ще шістьом людям включно з ексвіцепрем'єр-міністром.

Що каже Єрмак?

У відповіді на запит LB він пов'язав оголошення йому підозри з "публічним тиском" на правоохоронні органи. Андрій Єрмак вважає підозру безпідставною.