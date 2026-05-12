Міністри оборони ЄС сьогодні обговорять ситуацію в Україні та на Близькому Сході

Сьогодні, 12 травня, міністри оборони ЄС зберуться в Брюсселі, щоб обговорити оцінку загроз для блоку, підтримку України та можливу роль Європи на Близькому Сході.
Вранці голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас заявила журналістам, що міністри розглянуть, питання, як можна використати позику розміром 90 мільярдів євро, і "як все це зробити, щоб задовольнити нагальні потреби України".
Також на порядку денному – нарощування власного оборонного виробництва в Європі у відповідь на зростаючі потреби на тлі застереження щодо дегресивної Росії.
- Наприкінці квітня ЄС розблокував пакет підтримки для України на €90 млрд та 20-й пакет санкцій проти Росії.
- За даними ЗМІ, Євросоюз працює над формуванням трьох нових пакетів оборонної підтримки для України, які фінансуватимуться за рахунок кредитних коштів після остаточного погодження позики на 90 мільярдів євро.