Міністри оборони ЄС сьогодні обговорять ситуацію в Україні та на Близькому Сході

Сьогодні, 12 травня, міністри оборони ЄС зберуться в Брюсселі, щоб обговорити оцінку загроз для блоку, підтримку України та можливу роль Європи на Близькому Сході.

Про це пише The Guardian.

Вранці голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас заявила журналістам, що міністри розглянуть, питання, як можна використати позику розміром 90 мільярдів євро, і "як все це зробити, щоб задовольнити нагальні потреби України".

Також на порядку денному – нарощування власного оборонного виробництва в Європі у відповідь на зростаючі потреби на тлі застереження щодо дегресивної Росії.