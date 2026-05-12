У Євросоюзі узгодили нові правила щодо постачання основних ліків у блоці

Переговірники Європейського Союзу досягли угоди щодо правил, спрямованих на зміцнення ланцюгів постачання основних ліків блоку та зменшення його залежності від виробників медичних препаратів поза ним.

Про це повідомляє DW.

Ці правила спрямовані на боротьбу з дефіцитом ліків, який періодично вражав ЄС протягом останніх кількох років. Так, в аптеках закінчувалися певні ліки, зокрема знеболювальні, антибіотики та жарознижувальні препарати для дітей.

“Завдяки сьогоднішній угоді ми вживаємо практичних заходів для зменшення нашої вразливості, диверсифікації ланцюгів постачання та зміцнення потенціалу Європи виробляти критично важливі ліки та їх інгредієнти ближче до дому”, – сказав міністр охорони здоров’я Кіпру Неофітос Хараламбідес, чия країна головує зараз в Раді ЄС.

Хараламбідес сказав, що люди більше не повинні турбуватися про те, чи зможуть вони отримати основні ліки в аптеці чи лікарні.

Що саме передбачають нові правила

Узгоджені правила спрямовані, серед іншого, на те, щоб спростити використання державного фінансування для підтримки виробництва таких ліків.

Нові правила, які все ще потребують схвалення держав-членів ЄС та Європейського парламенту, передбачають у випадках державних закупівель надання пріоритету лікам, виробленим у Європі. Стратегічні проєкти також отримають швидше схвалення та швидший доступ до фінансування.

Правила також дозволять кільком країнам об'єднуватися для закупівлі важливих ліків, зокрема тих, що використовуються для лікування рідкісних захворювань.

Єврокомісія зазначає, що однією з причин дефіциту ліків у Євросоюзі є перебої з постачанням активних інгредієнтів. Крім того, як стало особливо очевидно під час пандемії коронавірусу на початку 2020-х років, проблеми з постачанням можуть виникати через зосередження виробництва деяких ліків у дуже обмеженій кількості країн.