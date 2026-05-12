Ключовий газопереробний завод в ОАЕ повернеться до нормальної роботи наступного року

Головний газопереробний завод, який забезпечує паливом Об’єднані Арабські Емірати, зможе повністю відновити роботу лише наступного року.

Як пише Bloomberg, про це йдеться у заяві Adnoc Gas.

Наразі комплекс Habshan працює приблизно на 60% потужності. До кінця року компанія планує довести цей показник до 80%, а повного відновлення очікує у 2027 році.

Завод, який має ключове значення для задоволення попиту на газ в ОАЕ, двічі зазнав атак на початку квітня.

Війна також призвела до майже повного закриття стратегічно важливої Ормузької протоки, через яку в нормальних умовах проходить близько п’ятої частини світових поставок нафти та газу. Це спричинило різке зростання цін. Блокування протоки та пошкодження інфраструктури матимуть широкі наслідки для економік країн Перської затоки та енергетичних компаній.

Компанія заявила, що очікує фінансового удару в розмірі від 400 до 600 мільйонів доларів у другому кварталі через закриття Ормузької протоки. За словами фінансового директора компанії Пітера ван Дріля, експорт зрідженого природного газу компанії постраждав, а його відновлення після відкриття протоки потребуватиме часу.

Частина вантажів, які не були доставлені, зараз зберігається або на суднах, або в підземних сховищах чи резервуарах. За його словами, щойно Ормузька протока стане прохідною, компанія відновить поставки.