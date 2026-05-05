Політика

Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді

Слідство вважає, що депутат завдавав шкоди інформаційній безпеці України.

Олександр Дубінський
Фото: Lb.ua

Народному депутату України повідомили про підозру у державній зраді, повідомляє Офіс генпрокурора. Відомство не називає прізвище нардепа, проте згідно з обставинами справи, йдеться про Олександра Дубінського

Слідство вважає, що депутат діяв у змові з іншими особами та завдавав шкоди інформаційній безпеці України. Зокрема, він поширював матеріали, вигідні державі-агресору, через власні сторінки у Telegram, Facebook та Instagram.

За версією обвинувачення, публікації були спрямовані на підрив довіри до державних інституцій, дискредитацію внутрішньої та зовнішньої політики України, а також зрив мобілізації.

Правоохоронці дослідили понад 50 відео та дописів депутата. Судові експертизи, за даними прокуратури, виявили в них ознаки російських пропагандистських наративів.

Дії підозрюваного кваліфікували за ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за цією статтею – довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Окрім підозри у держзраді, Олександр Дубінський фігурує ще в кількох кримінальних провадженнях. Зокрема, йому інкримінують організацію незаконного виїзду за кордон — за версією слідства, він допоміг родичу залишити Україну під час воєнного стану через систему «Шлях», використовуючи підконтрольну громадську організацію. Згодом правоохоронці оголосили ще одну підозру за аналогічними діями, а одну з цих справ уже передали до суду.

Також у 2023 році депутату повідомили про підозру у службовому підробленні — йдеться про внесення неправдивих даних до офіційних документів. У всіх провадженнях, включно зі справою про держзраду, Дубінський перебуває під вартою як запобіжним заходом.

