Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
ГоловнаПолітика

Зеленський на зустрічі зі Стармером: Україна готова до наступного раунду переговорів у тристоронньому форматі

Також триває підготовка зустрічі в форматі E3 – Україна.

Зеленський на зустрічі зі Стармером: Україна готова до наступного раунду переговорів у тристоронньому форматі
Володимир Зеленський і Кір Стармер на зустрічі у Єревані
Фото: ОПУ

У Єревані Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і заявив про готовність нашої держави до наступного раунду переговорів у тристоронньому форматі.

Як ідеться на сайті глави держави, Зеленсьикй також подякував британській стороні за боротьбу проти російського тіньового флоту.

«Ви показали серйозний приклад іншим країнам щодо тіньового флоту. І я думаю, що російська економіка це відчуває, особливо цього року. І ми також вдячні за всі ваші тренувальні місії для наших воїнів», – сказав глава держави.

Лідери обговорили оборонну підтримку України, зокрема внески у програму PURL. Серед інших тем перемовин – тиск на Росію, підтримка української енергетики і двосторонні та багатосторонні контакти на найближчий час, зокрема, підготовка зустрічі в форматі E3 – Україна, а саме Британії, Франції та Німеччини.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies