Зеленський на зустрічі зі Стармером: Україна готова до наступного раунду переговорів у тристоронньому форматі

Володимир Зеленський і Кір Стармер на зустрічі у Єревані

У Єревані Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і заявив про готовність нашої держави до наступного раунду переговорів у тристоронньому форматі.

Як ідеться на сайті глави держави, Зеленсьикй також подякував британській стороні за боротьбу проти російського тіньового флоту.

«Ви показали серйозний приклад іншим країнам щодо тіньового флоту. І я думаю, що російська економіка це відчуває, особливо цього року. І ми також вдячні за всі ваші тренувальні місії для наших воїнів», – сказав глава держави.

Лідери обговорили оборонну підтримку України, зокрема внески у програму PURL. Серед інших тем перемовин – тиск на Росію, підтримка української енергетики і двосторонні та багатосторонні контакти на найближчий час, зокрема, підготовка зустрічі в форматі E3 – Україна, а саме Британії, Франції та Німеччини.