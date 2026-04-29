Президент України Володимир Зеленський підписав новий санкційний пакет України проти суб'єктів з Білорусі.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні.

"Зараз уже я підписав ще новий санкційний пакет України – вагомий пакет, – у тому числі щодо субʼєктів із Білорусі. Це сигнал багатьом нашим партнерам, на що варто тиснути, щоб усе ж таки зменшувати рівень цієї війни, її інтенсивність", – заявив Президент.

Глава держави наголошує – Росія не має доброї волі. Її треба примушувати до тих чи інших кроків, які потрібні для зменшення агресії, і хай вони вже потім це називають своїми "жестами доброї волі".

"Треба, щоб Білорусь не була втягнута у війну. Треба, щоб не було операцій проти інших європейських країн. Треба, щоб у цій війні Росії проти України був мир достойний. Дякую всім, хто воює і працює, щоб в України було саме таке майбутнє", – наголошує Президент.