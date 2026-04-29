Сибіга: За чотири місяці тіньовий зерновий флот РФ перевіз понад 850 тисяч тонн краденого зерна з України

Понад 50% від цього обсягу вивезли з одного закритого порту в місті Севастополь.

Упродовж січня-квітня 25 суден російського зернового флоту здійснили близько 50 прямих рейсів із закритих українських портів на ТОТ до портів третіх країн і більшість цих поїздок мали на меті транспортування незаконних вантажів зерна.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

«Протягом цього періоду з окупованих територій України було експортовано понад 850 000 тонн зерна. Більше ніж 50% від цього обсягу було незаконно вивезено з одного закритого порту в місті Севастополь. Ще 13% від загального обсягу було відвантажено з портів Азовського моря — Маріуполя та Бердянська», - розповів глава МЗС.

За словами Сибіги, Україна має інформацію про судна, компанії, власників та інші деталі. Міністр додав, що РФ намагається уникнути відповідальності: вимикає транспондери, підміняє координати та здійснює перевантаження з судна на судно, щоб приховати незаконний продаж викраденого українського зерна.

«Україна послідовно порушує питання закритих морських портів у Чорному та Азовському морях у межах Міжнародної морської організації (IMO)... Крім того, Україна має болісний історичний досвід, пов’язаний із викраденням зерна. Наша нація пережила геноцид голодом — Голодомор, під час якого у нашого народу відбирали зерно. Ми попереджаємо всі структури та країни, що будемо жорстко реагувати на будь-яку крадіжку нашого збіжжя», - наголосив глава МЗС.

Сибіга заявив, що Україна посилить зусилля з протидії російському тіньовому зерновому флоту і буде ініціювати нові санкції в ЄС, G7 та інших юрисдикціях «проти всіх, хто причетний до цієї крадіжки та незаконної торгівлі».

«Ми працюватимемо з партнерами над оновленням відповідних списків та забезпеченням адресних і суворих обмежень», - запевнив міністр.