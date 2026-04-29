Сибіга: За чотири місяці тіньовий зерновий флот РФ перевіз понад 850 тисяч тонн краденого зерна з України

Понад 50% від цього обсягу вивезли з одного закритого порту в місті Севастополь.

глава МЗС України Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Упродовж січня-квітня 25 суден російського зернового флоту здійснили близько 50 прямих рейсів із закритих українських портів на ТОТ до портів третіх країн і більшість цих поїздок мали на меті транспортування незаконних вантажів зерна.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

«Протягом цього періоду з окупованих територій України було експортовано понад 850 000 тонн зерна. Більше ніж 50% від цього обсягу було незаконно вивезено з одного закритого порту в місті Севастополь. Ще 13% від загального обсягу було відвантажено з портів Азовського моря — Маріуполя та Бердянська», - розповів глава МЗС.

За словами Сибіги, Україна має інформацію про судна, компанії, власників та інші деталі. Міністр додав, що РФ намагається уникнути відповідальності: вимикає транспондери, підміняє координати та здійснює перевантаження з судна на судно, щоб приховати незаконний продаж викраденого українського зерна. 

«Україна послідовно порушує питання закритих морських портів у Чорному та Азовському морях у межах Міжнародної морської організації (IMO)... Крім того, Україна має болісний історичний досвід, пов’язаний із викраденням зерна. Наша нація пережила геноцид голодом — Голодомор, під час якого у нашого народу відбирали зерно. Ми попереджаємо всі структури та країни, що будемо жорстко реагувати на будь-яку крадіжку нашого збіжжя», - наголосив глава МЗС.

Сибіга заявив, що Україна посилить зусилля з протидії російському тіньовому зерновому флоту і буде ініціювати нові санкції в ЄС, G7 та інших юрисдикціях «проти всіх, хто причетний до цієї крадіжки та незаконної торгівлі». 

«Ми працюватимемо з партнерами над оновленням відповідних списків та забезпеченням адресних і суворих обмежень», - запевнив міністр.

  • Зовнішня розвідка України повідомляла, що торік Росія незаконно вивезла з тимчасово окупованих територій України понад 2 мільйони тонн зерна загальною вартістю близько 400 мільйонів доларів.
  • За даними української розвідки, Росія створила спеціальний "зерновий хаб" у відкритих водах поблизу виходу з Керченської протоки. Там зерно перевантажують з російських маловантажних балкерів на іноземні суховантажні судна з метою приховування його походження.
  • До цієї схеми залучено 45 кораблів, два судна-накопичувачі та близько 40 суден каботажного флоту. Близько 85% з них зареєстровані в юрисдикції Росії, що, за словами Луговського, дозволяє зменшувати вплив міжнародних санкцій.
  • Окрім зерна, Росія також незаконно вивозить з тимчасово окупованих територій України вугілля, кокс, каолін, залізну руду, соду та сталь. Лише за минулий рік морськими шляхами було експортовано понад 200 тисяч тонн корисних копалин та продукції металургії.
  • Українське зерно росіяни возять до Сирії, країн Африки, також судна затримували у портах Туреччини. Тепер спалахнув скандал з Ізраїлем.
﻿
