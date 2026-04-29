Суспільство / Війна

Лубінець: з російського полону вдалося повернути 9048 українців

Команда Коордштабу опрацьовує необхідні списки та документи для нового обміну.

нарада з Президентом щодо роботи над поверненням полонених
Фото: Дмитро Лубінець

Україні вдалося повернути з російського полону вже 9048 українців – цивільних та військових.

Про це у Телеграмі написав Омбудсман Дмитро Лубінець.

"Удома вже 9048 українців. Це цивільні та військові. Але це число має бути більшим! Взяв участь у зустрічі Президента України Володимира Зеленського з командою Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими", – ідеться у повідомленні.

Під час зустрічі обговорено насамперед результати вже проведених обмінів і підготовку наступних. "Сподіваємося, що зовсім скоро українські родини отримають добрі новини — і щодо військових, і щодо цивільних", – каже Лубінець.

"У фокусі — різні категорії людей: ті, хто потрапив у полон ще до повномасштабного вторгнення; наші військові — азовці, морські піхотинці, десантники, прикордонники та представники інших підрозділів; цивільні — журналісти, мери міст, керівники громад, енергетики та інші", – ідеться у повідомленні.

Омбудсман наголошує: усі дані ретельно перевіряються, звіряється кожне прізвище. І це дає результат: людей, які вважають безвісти зниклими, також знаходять в російському полоні — і повертають додому.

Наразі команда Коордштабу опрацювала необхідні списки та документи. На постійній основі триває комунікація з російською стороною щодо гуманітарних питань.

Окремо обговорили роботу з міжнародними партнерами для повернення наших людей.

"Працюємо заради головного — повернення кожного українця додому. Бо за кожним прізвищем — чиясь мама, яка не спить ночами. Чиясь дитина, яка щодня чекає тата. Рідні, які кожного дня живуть у тривозі. І вони мають отримати гарні звістки!" – ідеться у повідомленні.

