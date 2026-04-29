РФ атакувала "шахедом" енергетичну інфраструктуру Миколаївщини

Російські окупанти завдали удару безпілотником по енергетичній інфраструктурі Миколаївської області.
Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Ворог атакував "шахедом" енергетичну інфраструктуру області. Є відключення частини абонентів Миколаївського району. Ведуться роботи з відновлення. Станом на зараз без постраждалих", –написав він.
- Цієї ночі Росія знову атакувала Одеську область. Через обстріл виникли пожежі у житлових будинках, господарчій споруді та гаражі. Рятувальники їх оперативно ліквідували.