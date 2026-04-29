РФ атакувала "шахедом" енергетичну інфраструктуру Миколаївщини

Частина абонентів Миколаївського району з відключеннями через атаку.

Російські окупанти завдали удару безпілотником по енергетичній інфраструктурі Миколаївської області.

Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Ворог атакував "шахедом" енергетичну інфраструктуру області. Є відключення частини абонентів Миколаївського району. Ведуться роботи з відновлення. Станом на зараз без постраждалих", –написав він.