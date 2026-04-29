Унаслідок ворожого обстрілу на Харківщині постраждали цивільні(оновлено)

Пошкоджено житловий будинок.

Унаслідок ворожого обстрілу на Харківщині постраждали цивільні(оновлено)
наслідки ворожої атаки по Харківщині
Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські війська завдали дронового удару по приватному домоволодінню у селі Петрівка Харківської області. Семеро людей поранені.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"За даними слідства, 29 квітня близько 10:50 збройні сили рф здійснили обстріл с. Петрівка Ізюмського району із застосуванням безпілотного літального апарата, попередньо — типу "Герань-2", – ідеться у повідомленні відомства.

Зафіксовано влучання ворожого дрона по території приватного домоволодіння. Пошкоджено житлові будинки та автомобіль.  

Як додає очільник Харківської ОВА, внаслідок обстрілу постраждали чоловіки 60, 33, 53 років та жінки 23, 20 і 46 років. Двох людей госпіталізували, усі інші отримують медичну допомогу амбулаторно.

Фото: Харківська обласна прокуратура

У ДСНС України повідомляють, що кількість поранених у Петрівці зросла до семи людей. 2 з них госпіталізовані.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори спільно зі слідчими поліції вживають усіх необхідних заходів для документування наслідків збройної агресії РФ.

﻿
