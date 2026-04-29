Міністр освіти і науки звільнив ректора КНУ імені Тараса Шевченка Володимира Бугрова у зв’язку з завершенням контракту. Цю інформацію він підтвердив у коментарі LB.

Бугров підтвердив також намір балотуватися на виборах ректора, що відбудуться наприкінці травня. Закон не забороняє повторне балотування.

“Я звільнений у зв’язку з закінченням терміну контракту 29 квітня. Це не звільнення по статті. Буду балотуватися, оскільки закон мені цього не забороняє”, – сказав він.

Бугров керував університетом з 2021 року, за результатами попередніх виборів. До цього він був проректором, а також залишається професором кафедри історії філософії.

Учора в пресслужбі МОН повідомили LB, що контракт із Бугровим спливає саме 29 квітня. Після звільнення визначать в.о.

У міністерстві учора не змогли сказати, чи вплине рішення Київського апеляційного суду про те, що Бугров не вніс до декларації користування автомобілем сина, на його можливість брати участь у виборах.

Сам Бугров пов’язував справу проти нього з намаганням зняти його з посади та не допустити до виборів. Він заперечував, що користувався машиною протягом часу, який зобов'язує до декларування.

Бугров визнанний винним за ч.4 статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення вимог фінансового контролю – подання завідомо недостовірних відомостей у декларації). Це правопорушення, що пов'язане з корупцією (а не корупційне правопорушення). Положення про вибори ректора КНУ забороняє брати участь у виборах людям, що мають судимість за вчинення саме корупційного правопорушення, якщо вона не знята й не погашена, а також протягом року після цього судового рішення.