Київський апеляційний суд підтвердив рішення про визнання ректора КНУ Бугрова винним у недекларуванні

Йдеться про невнесення до декларації користування автомобілем сина Бугрова. Ректор стверджує, що не використовував цю машину протягом часу, обов'язкового для декларування.

Київський апеляційний суд підтвердив рішення суду першої інстанції про визнання ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимира Бугрова винним у недостовірному декларуванні. Суд відхилив скаргу ректора на рішення Шевченківського районного суду міста Києва, яким Бугрова визнали винним у недекларуванні користування легковим автомобілем Volkswagen Golf 2015 року випуску, що належить його сину.

Відповідну інформацію в коментарі LB підтвердив Бугров. Шевченківський райсуд Києва своїм рішенням у березні зазначив, що ректор використовував авто “на праві постійного безоплатного користування”, а в декларації цього не зазначив.

Бугрова оштрафували на 17 000 гривень.

Він зазначив, що це рішення суду не підлягає оскарженню.

"У цьому процесі рішення не оскаржується. Ми сподівалися, що в Україні є верховенство права, але жоден аргумент, який був нами наведений в суді, суд не взяв до уваги. Радянський підхід – була б стаття, а людина знайдеться”, – прокоментував ректор.

Суть справи

Недостовірні дані у декларації ректора в грудні 2025 знайшло Національне агентство з питань запобігання корупції. Бугров називав довідку НАЗК безпідставною, "лише з метою зняти з посади" і не допустити до виборів ректора, що відбудуться цього року. За законом Володимир Бугров має право балотуватися ще раз.

У довідці агентства фігурувала сума близько 890 000 гривень – це поповнення банківської картки і незадекларовне авто. Бугров у розмові з LB казав, що вартість машини взяли за експертною довідкою без огляду і вказали дорожчою, ніж вона була насправді.

Також він додав, що за законом треба декларувати машину, користування якою перевищує 183 дні. Він стверджує, що цією машиною такий час не користувався.

НАЗК у довідці послалося на те, що це авто, яке належить сину ректора, заправляли і обслуговували коштом Бугрова.

"НАЗК посилається на інформацію від мережі АЗС про паливний гаманець, з якого начебто заправили авто сина, як доказ, що я користувався ним. Хоча там немає фіксації, який саме автомобіль заправляли. Те саме з парковкою – немає прив’язки до конкретної машини. Та як аргумент використали фотографію в авто сина 2025 року із системи «Безпечне місто», щоб довести начебто моє використання цього авто сина у 2023-му. Я вважаю такі докази недоброчесними", – казав він.

Також він сказав, що не приховував нерухомості. До НАЗК увагу на нерухомість ректора звернули журналісти "Слідство. інфо".

16 березня Шевченківський районний суд Києва визнав посадовця винним за ч.4 ст.172-6 КУпАП (Порушення вимог фінансового контролю – подання завідомо недостовірних відомостей у декларації) і застосував штраф у 17 000 гривень – мінімальний з передбачених статтею. При цьому провадження про невнесення ним і дружиною гонорару до декларацій закрили у зв’язку з відсутністю адміністративного правопорушення.

Сторона захисту подала на це рішення апеляцію, і її відхилили.