Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Генштаб підтвердив повторне ураження НПЗ у Туапсе

Також уражено РЛС радіотехнічного батальйону “Ай-Петрі” та низку інших об’єктів російських окупантів.

Наслідки удару по Туапсе
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив повторне ураження НПЗ у Туапсе в Росії, а також низки інших об’єктів.

«Уражено НПЗ “Туапсинський”, РЛС радіотехнічного батальйону “Ай-Петрі” та низку інших об’єктів російських окупантів», – розповіли у Генштабі.

Зокрема у ніч на 28 квітня підрозділи Сил оборони України повторно уразили нафтопереробний завод “Туапсинський” у Краснодарському краї. Це підприємство задіяне у забезпеченні окупаційної армії РФ на території України. Там зафіксовано влучання ударних БпЛА по території об'єкта і пожежу. Масштаби завданих збитків уточнюються.

Також військові уразили радіолокаційну станцію радіотехнічного батальйону «Ай-Петрі» в районі Охотничого, що в тимчасово окупованому українському Криму.

Окрім цього, впродовж минулої доби українські підрозділи успішно уражали командно-спостережні пункти противника поблизу Молочанська, Стульневого, Коханого, Успенівки та склад матеріально-технічних засобів у районі Кирилівки Запорізької області, зосередження живої сили неподалік Великої Новосілки і Родинського на  Донеччині, Старобогданівки на Запоріжжі та Овражок на ТОТ АР Крим.

Серед іншого уражено пункт управління БпЛА в околицях Голої Пристані на Херсонщині.

