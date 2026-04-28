Генштаб підтвердив повторне ураження НПЗ у Туапсе

Також уражено РЛС радіотехнічного батальйону “Ай-Петрі” та низку інших об’єктів російських окупантів.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив повторне ураження НПЗ у Туапсе в Росії, а також низки інших об’єктів.

«Уражено НПЗ “Туапсинський”, РЛС радіотехнічного батальйону “Ай-Петрі” та низку інших об’єктів російських окупантів», – розповіли у Генштабі.

Зокрема у ніч на 28 квітня підрозділи Сил оборони України повторно уразили нафтопереробний завод “Туапсинський” у Краснодарському краї. Це підприємство задіяне у забезпеченні окупаційної армії РФ на території України. Там зафіксовано влучання ударних БпЛА по території об'єкта і пожежу. Масштаби завданих збитків уточнюються.

Також військові уразили радіолокаційну станцію радіотехнічного батальйону «Ай-Петрі» в районі Охотничого, що в тимчасово окупованому українському Криму.

Окрім цього, впродовж минулої доби українські підрозділи успішно уражали командно-спостережні пункти противника поблизу Молочанська, Стульневого, Коханого, Успенівки та склад матеріально-технічних засобів у районі Кирилівки Запорізької області, зосередження живої сили неподалік Великої Новосілки і Родинського на Донеччині, Старобогданівки на Запоріжжі та Овражок на ТОТ АР Крим.

Серед іншого уражено пункт управління БпЛА в околицях Голої Пристані на Херсонщині.