Генштаб підтвердив повторне ураження НПЗ у Туапсе

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив повторне ураження НПЗ у Туапсе в Росії, а також низки інших об’єктів.
«Уражено НПЗ “Туапсинський”, РЛС радіотехнічного батальйону “Ай-Петрі” та низку інших об’єктів російських окупантів», – розповіли у Генштабі.
Зокрема у ніч на 28 квітня підрозділи Сил оборони України повторно уразили нафтопереробний завод “Туапсинський” у Краснодарському краї. Це підприємство задіяне у забезпеченні окупаційної армії РФ на території України. Там зафіксовано влучання ударних БпЛА по території об'єкта і пожежу. Масштаби завданих збитків уточнюються.
Також військові уразили радіолокаційну станцію радіотехнічного батальйону «Ай-Петрі» в районі Охотничого, що в тимчасово окупованому українському Криму.
Окрім цього, впродовж минулої доби українські підрозділи успішно уражали командно-спостережні пункти противника поблизу Молочанська, Стульневого, Коханого, Успенівки та склад матеріально-технічних засобів у районі Кирилівки Запорізької області, зосередження живої сили неподалік Великої Новосілки і Родинського на Донеччині, Старобогданівки на Запоріжжі та Овражок на ТОТ АР Крим.
Серед іншого уражено пункт управління БпЛА в околицях Голої Пристані на Херсонщині.
- Уночі у російському Туасе в Краснодарському краї очевидці повідомляли про нову хвилю атаки безпілотних засобів. Там лунали десятки вибухів.
- Раніше, за даними Генштабу, у Туапсе було підтверджено знищення 24 та пошкодження чотирьох резервуарів.