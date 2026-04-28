Також через атаки ворога зайнялися будинки.

У Чернігівській області через російські атаки горіли склади із зерном та будинки. Люди не постраждали.

Про це у телеграмі повідомила ДСНС.

«Упродовж доби ворог завдав чергових ударів по області - після влучань БПЛА спалахнули пожежі», – йдеться у повідомленні рятувальників.

Зокрема вночі безпілотники атакували два сільськогосподарські підприємства в одному із населених пунктів Новгород-Сіверського району. Вогонь охопив складські приміщення для зберігання зерна. Загоряння вдалося оперативно ліквідувати.

У Чернігівському районі, в одному з населених пунктів Городнянської громади, після ударів по приватному сектору зайнялися житлові будинки та господарчі споруди.

Через загрозу повторних атак роботи неодноразово призупинялися, і особовий склад відходив у безпечні місця.

Попередньо, загиблих і постраждалих немає.