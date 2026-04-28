​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Чому удари по російських азотних заводах важать більше, ніж удари по НПЗ
Чому удари по російських азотних заводах важать більше, ніж удари по НПЗ
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ВідеоУ Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські дрони атакували ферми на Чернігівщині, горіли склади із зерном

Також через атаки ворога зайнялися будинки.

Наслідки атаки РФ на Чернігівщині
Фото: ДСНС

У Чернігівській області через російські атаки горіли склади із зерном та будинки. Люди не постраждали.

Про це у телеграмі повідомила ДСНС. 

«Упродовж доби ворог завдав чергових ударів по області - після влучань БПЛА спалахнули пожежі», – йдеться у повідомленні рятувальників. 

Зокрема вночі безпілотники атакували два сільськогосподарські підприємства в одному із населених пунктів Новгород-Сіверського району. Вогонь охопив складські приміщення для зберігання зерна. Загоряння вдалося оперативно ліквідувати. 

Наслідки обстрілу Чернігівщини
Фото: ДСНС
Наслідки обстрілу Чернігівщини

У Чернігівському районі, в одному з населених пунктів Городнянської громади, після ударів по приватному сектору зайнялися житлові будинки та господарчі споруди.

Через загрозу повторних атак роботи неодноразово призупинялися, і особовий склад відходив у безпечні місця.

Попередньо, загиблих і постраждалих немає.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies