У Сумській області унаслідок російських ударів загинула жінка. Ще четверо людей травмовані.
Про це розповіли у Нацполіції.
Упродовж доби на території Сумської області під ворожим вогнем перебували 19 населених пунктів.
У Шосткинській громаді внаслідок обстрілу загинула жінка, а у Ямпільській громаді внаслідок ударів керованими авіаційними бомбами поранено чотирьох людей.
Правоохоронці задокументували наслідки атак, зафіксували руйнування та зібрали докази воєнних злочинів.За кожним фактом відкрито кримінальні провадження за ст. 438 КК України.