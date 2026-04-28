Правоохоронці задокументували наслідки атак, зафіксували руйнування та зібрали докази воєнних злочинів.За кожним фактом відкрито кримінальні провадження за ст. 438 КК України.

У Шосткинській громаді внаслідок обстрілу загинула жінка, а у Ямпільській громаді внаслідок ударів керованими авіаційними бомбами поранено чотирьох людей.

Упродовж доби на території Сумської області під ворожим вогнем перебували 19 населених пунктів.

У Сумській області унаслідок російських ударів загинула жінка. Ще четверо людей травмовані.

