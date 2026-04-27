У вівторок в більшості областей України прогнозують заморозки

28 квітня в Україні збережуться заморозки. Без опадів, лише у північних та північно-східних областях вдень місцями невеликий дощ.

Про це інформує Український гідрометцентр.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі на сході та північному сході країни подекуди пориви 15-20 м/с.

Вночі в Україні, крім узбережжя морів та Криму, заморозки 0-3°.Температура повітря вдень 6-11° тепла, на півдні країни до 15°.

На Київщині та в Києві вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.Температура по області вночі заморозки 0-3°. Температура вдень 6-11° тепла; у Києві 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°, вдень 8-10° тепла.

Як повідомили в Гідрометцентрі, заморозки очікуються до 30 квітня.