Понад 180 бойових зіткнень відбулось на фронті від початку доби

Найбільше атак зафіксували на Покровському та Гуляйпільському напрямках.

Від початку доби 27 квітня на фронті відбулося 182 бойові зіткнення.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, противник завдав 43 авіаційні удари – скинув 150 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 3637 дронів–камікадзе та здійснив 1570 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив 40 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, чотири з них – із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 10 разів атакував позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Стариці та в бік Тернової, Охрімівки, Бочкового. Дві з цих атак іще тривають.

На Куп’янському напрямку ворог атакував чотири рази, у районах Новоосинового, Кіндрашівки та в бік Куп’янська.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали дев’ять штурмів окупантів в бік населених пунктів Дробишеве та Лиман.

На Слов’янському напрямку противник чотири рази атакував в районі Закітного та в бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували в бік Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 13 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр, Софіївка та Вільне. Одна атака тривають.

На Покровському напрямку ворог здійснив 38 атак. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Білицьке, Затишок, Нове Шахове, Дорожнє, Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Шевченко, Гришине, Василівка, Удачне, Муравка, Молодецьке, Новопідгороднє, Новопавлівка, Новий Донбас та Покровськ. Одна з цих штурмових дій ворога триває.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 62 окупанти та 21 – поранено, знищено одну бойову броньовану машину, дві одиниці автомобільної техніки та одне укриття противника. Також ушкоджено дві гармати, вісім одиниць автомобільної техніки та 18 укриттів противника. Знищено або подавлено 190 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти чотири рази атакували неподалік Новогригорівки та в Вербового.

На Гуляйпільському напрямку, за уточненою інформацією, зафіксовано 22 атаки окупантів у районах Добропілля, Прилуки, Оленокостянтинівка, Залізничне, Святопетрівка, Мирне, Цвіткове, Чарівне. Чотири атаки тривають.

На Оріхівському напрямку ворог один раз атакував в бік в районі Степового.

На Придніпровському напрямку противник проводив чотири атаки в бік Антонівського мосту та острова Білогрудий.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.