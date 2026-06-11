Футбольний експерт Левченко про скандали в США перед ЧС-2026: «Ми свідки відкритої дискримінації»

Що відбувається в Сполучених Штатах за лічені години до старту першості, ми запитали в Євгена Левченка – колишнього гравця збірної України, а нині футбольного експерта й голови правління профспілки футболістів Нідерландів. Він каже прямо: «Багато хто заплющує очі (на дискримінацію, – Ред.), бо це ж США». Левченко розкритикував дії США стосовно інших збірних і персоналу команд, пояснив, чим розширений формат загрожує гравцям, і назвав свого фаворита на перемогу.

Перед чемпіонатом світу з футболу 2026 року інформаційний простір заполонили новини, які меншою мірою стосуються спорту, зате є показовими. Одному з найкращих арбітрів Африки, сомалійцеві Омару Абдулкадіру Артану, відмовили у в'їзді до США попри чинну візу. Митники заявили, що він не підлягає допуску в країну через «занепокоєння щодо перевірки». Абдулкадір Артан мав стати першим в історії арбітром із Сомалі на чемпіонаті світу. Водночас збірній Ірану заборонили базуватися в США між матчами. Уболівальникам із «недружніх країн» відмовляють у в'їзді.

З якими думками ви чекаєте на початок головного турніру чотириріччя у футболі?

Чемпіонат світу – це перш за все свято футболу, яке об'єднує найкращі збірні. Хочу дивитися якомога більше матчів. Цікаво, як гратимуть команди. Дехто з експертів каже, що лише невдахи не проходять на чемпіонат світу, бо кількість команд зросла з 32-х до 48-ми.

Маємо дуже багато команд, груп і, як наслідок, матчів. Це велике навантаження для гравців, але водночас уболівальникам буде цікавіше, хоча більшість напевно дивитиметься вже з чвертьфінала. Говорити щось конкретно можна буде після того, як команди вийдуть із груп. Тоді легше буде визначити фаворитів, побачити гравців, які виблискуватимуть на турнірі. На чемпіонаті світу завжди видно тенденції розвитку професійного футболу, які задаватимуть лідери. Для мене як для глядача це дуже цікаво.

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Багато хто закриває очі й каже, що це США, що їм можна

Як ви вважаєте, наскільки доцільно розширювати формат, з огляду на те, що самі були професійним гравцем, а зараз є головою правління профспілки футболістів Нідерландів?

Я розумію, що це справді велике навантаження. У топ-чемпіонатах декілька гравців зіграли 68 матчів за сезон. А тепер ще й чемпіонат світу. Це дуже багато, якщо чесно. Багатьом гравцям хотілося б відпочити, але, на противагу, світова першість – це можливість проявити себе з кращого боку. Щоб уникнути травм, треба знайти баланс між відпочинком і іграми. Звісно, все залежить від команди. Якщо подивитися на збірну Франції, яка може виставити хоч три рівноцінних склади на цей турнір, то проблем у них не буде. Однак, коли ти граєш при +30 градусів, то складно видати свій максимум. Збірна Нідерландів, до прикладу, вже скасувала своє перше тренування. У штабі сказали, що гравцям важко дихати, треба адаптація. Мені здається, цей чемпіонат світу покаже, яка з команд може швидко адаптуватися, хто з тренерів може доречно й вчасно проводити заміни, підбирати правильний стиль гри. Умовно, якщо ти постійно пресингуватимеш, то після 50 хвилини сил не залишиться. Я сподіваюся, що топові гравці зможуть бути в тонусі й покажуть свою найкращу гру.

Фото: EPA/UPG Збірна Нідерландів під час тренування

Що про умови проведення змагань думають футболісти?

Вони все розуміють. Ми, профспілка футболістів Нідерландів, розмовляємо з гравцями, з Федерацією футболу Нідерландів. Усі розуміють, що попереду важкі перельоти між країнами, напружені матчі. У плані логістики це, звісно, не найкращий чемпіонат світу. А на топ-рівні потрібно бути завжди. Я розумію, що гроші важливі, але необхідно, щоб футболісти не травмувалися. Кошти, які розподіляють на ЧС, у більшості йдуть до національних федерацій. Австралія натомість половину своїх зароблених коштів віддає футболістам, бо футбол – це гравці перш за все. Без них не буде свята. Круто, коли федерації це розуміють і підтримують своїх гравців.

Окремо треба сказати про безпеку в мережі. Гравці повинні бути готові, що в інтернеті їх можуть ображати. Крім того, футболісти мають зважати на зміну правил напередодні змагань. Зокрема, йдеться про заборону прикривати рот під час розмови, покидати поле на знак протесту. Про це гравцям теж треба казати.

Фото: EPA/UPG Президент США Дональд Трамп і очільник ФІФА Джанні Інфантіно

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Футболісти, персонал збірних стикаються з дискримінацією й з боку організаторів…

Хочеться окремо сказати про те, що відбувається в США. Ми є свідками відкритої дискримінації, яка відбувається зараз у США. Я про упереджене ставлення до африканських збірних, про відмову у в'їзді сомалійського судді, про іранську збірну, яка не може залишатися на території США, допити фанатів, які прилітають на чемпіонат світу з недружніх для Сполучених Штатів країн. Це тривожні дзвіночки. Я дуже засмучений, що в такій країні, як США, так поводяться з командами, які приїхали грати у футбол. Дискриміноване ставлення до гравців, до працівників команд є неприпустимим. Це роз'єднує футбол, це пляма на репутації.

І ми бачимо, що це стала тенденція. У 2018 році ЧС взагалі приймали росіяни, у 2022 — катарці, у яких є проблеми з рівністю й свободою слова.

У ФІФА є цілий список вимог до країн, які претендують на проведення змагань. Щоб країні дозволили приймати цей турнір, вона має відповідати критеріям. У тебе не має бути расизму, дискримінацій за будь-якою ознакою. Однак, якщо подивитися зараз на ці Сполучені Штати, то бачимо, що це проблема. Як на мене, багато хто закриває на це очі й каже, що це США, що їм можна. Ні, я так не вважаю. Великі повинні подавати найкращий приклад, натомість маємо пляму на репутацію великої держави.

Поки Нідерланди не показали того рівня гри, який від них чекають

Очевидно, найбільше ви слідкуватимете за збірною Нідерландів. Фанати цієї команди є й в Україні, тож, думаю, їм цікаво дізнатися про стан справ помаранчевих. Наскільки вони готові до цього турніру?

Так, у мене про них найбільше інформації (сміється, – Ред.). Ключова гра у них буде з Японією (Нідерланди потрапили в групу F з Японією, Швецією та Тунісом, – Ред.). Це буде перший матч, який має задати ритм для голландців. Я дивився матч України зі Швецією, тому можу сказати й про шведів. Думаю, що на папері вони прохідні для Нідерландів. З японцями буде складніше. Спілкувався з колегами з Японії, і вони кажуть, що нізащо не віддадуть цей матч. У японців загалом дуже крутий колектив, хоч вони й втратили одного з лідерів, Каору Мітому, перед турніром (Мітома випав із заявки Японії через травму стегна, – Ред.). Мені здається, що вони всіх здивують.

Фото: EPA/UPG Рональд Куман (праворуч) спілкується з асистентом

Декілька експертів у Нідерландах казали, що нідерландська команда може дійти до фіналу. Я переконаний, що це буде складно зробити. Поки вони не показали того рівня, на який ми сподіваємося. Багато залежить від того, як головний тренер команди Рональд Куман використовуватиме гравців. Проблемою є відсутність Тімбера, футболіста, який травмувався теж. Нідерландам, на мою думку, також не вистачає лідера в атаці. Мален круто зіграв сезон в Італії, але поки не демонструє тієї гри, яку від нього очікують. Мемфіс Депай або поки ще не на тому рівні, або вже не буде на тому рівні після травми, щоб бути лідером. Вегхорст може бути ударною силою, якого ти можеш використовувати, щоб зачепитися за м'яч, пробити захист. Підсумовуючи, у Нідерландів є невирішені проблеми. Вони можуть показати крутий рівень футболу, але є над чим працювати.

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Вегхорст – це «улюблений» футболіст Мессі? (На ЧС-2022 Ліонель Мессі обзивав нідерландця після гри, – Ред.)

Так-так (сміється, – Ред.).

Фото: EPA/UPG Сутичка між збірними Нідерландів і Аргентини, 2022 рік

Чи хотіли б ви знову побачити протистояння Аргентини й Нідерландів на чемпіонаті світу?

Звісно! Я пам'ятаю їхній матч минулого разу (2:2 в основний час і 4:3 в серії пенальті на ЧС-2022, – Ред.)! Напруга, нерви. Круто, що це було. Обидві команди можуть продемонструвати класний футбол.

Якщо у тебе три-чотири футболісти грають не на найвищому рівні, то це проблема

Кого ви вважаєте фаворитом? Яка команда задаватиме тренди?

Фаворит номер один – це Франція. Вона може програти тільки собі. У них велика глибина складу, є командна швидкість, досвід в окремих футболістів. Іспанці з Ямалем, Родрі, Педрі, Ніко можуть якісно виступити. Вони адаптовані до спеки й добре грають. Хотілося б також, щоб Англія показала щось. Їхній форвард Кейн багато забиває, і це стане в нагоді, хоч у них багато проблем. Команда виглядає незіграною, Беллінгем перебуває не в оптимальних кондиціях. Чекаю на те, аби подивитися на Аргентину, Португалію. Кріштіану й Мессі мають показати свій клас. Німеччина виглядає нестабільною. Не варто також списувати з рахунків Уругвай, бо вони можуть здивувати. Бразилія натомість поки на спаді.

Фото: EPA/UPG Збірна Франції з футболу

Хто може стати «темною конячкою» турніру?

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Марокко. Я хотів би цього. У них є все, аби стати командою, яка виступає на найвищому рівні. Японія може, Марокко, однозначно, Уругвай. Бельгійці – ні. Норвежці перебувають у якісній формі.

Що думаєте стосовно головних зірок турніру: Мессі і Роналду. Які у них шанси на чемпіонство?

У аргентинців є круті футболісти, є Мессі. Вони можуть показати гарний футбол, але проблеми є. Гравці постаріли. Я не думаю, що Мессі зможе на 100 відсотків витягувати гру в кожному епізоді. Альварес нині перебуває не в такій формі, в якій хотілося б. Паредес і Де Поль хоч ще молоді, але вже не грають у топовому чемпіонаті. Якщо у тебе три-чотири футболісти грають не на найвищому рівні, а, з повагою, в США, Бразилії тощо, то це проблема.

У Роналду ж завжди є шанси. Навіть у 41 рік він досі перебуває в гарних кондиціях. У Португалії загалом є круті футболісти у складі, зокрема Вітінья й Невеш у центрі поля. Вони здатні на те, аби дійти до півфіналу, може навіть до фіналу. Все можливо.

Фото: EPA/UPG Збірна Іспанії проти Франції в Лізі націй, 2025 рік

Ваш прогноз?

Я думаю, що у фіналі гратимуть збірні Франції і Іспанії, а там уже буде видно.