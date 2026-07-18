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Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей

Вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях очікуються грози, місцями град і шквали.

Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Одеса, наслідки негоди
Фото: Укрзалізниця

Синоптики оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні на неділю, 19 липня. 

Удень у західних, Житомирській та Вінницькій областях очікуються грози, а в окремих районах можливі град та сильні шквали вітру зі швидкістю 15–20 метрів за секунду, повідомив Гідрометцентр

Крім того, у Карпатах, а також у Вінницькій та Чернівецькій областях прогнозують значні дощі.

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Через різке погіршення погоди фахівці запровадили перший (жовтий) рівень небезпечності. Такі атмосферні зміни можуть ускладнити рух транспорту на дорогах та завадити стабільній роботі комунальних, енергетичних чи будівельних підприємств, попередили синоптики.

Загалом по країні 19 липня прогнозують мінливу хмарність. Удень негода також може частково зачепити Київську, Черкаську, Кіровоградську та Одеську області. На решті території України опадів не передбачають. Вітер переважатиме південний, лише в західній частині країни він змінить напрямок на північно-західний, зі швидкістю 7–12 метрів за секунду.

Нічна температура повітря в більшості областей коливатиметься від 13° до 18°, а на морському узбережжі стовпчики термометрів піднімуться до 21°. Удень повітря прогріється до 26–31°, тоді як у західних областях буде прохолодніше — від 22° до 27°.

У Києві та на території Київської області в неділю також очікується мінлива хмарність. Уночі минеться без опадів, проте вдень місцями можливий короткочасний дощ із грозою. Вітер буде південним, із поривами до 7–12 метрів за секунду. Температура в Київській області вночі становитиме 13–18°, а вдень підніметься до спекотних 26–31°. У столиці вночі синоптики прогнозують 15–17°, а вдень термометри покажуть 29–31°.

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