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Сили оборони зачистили від окупантів центр Костянтинівки та підняли прапор України

Військові оприлюднили відео із зачистки частини міста.

Сили оборони зачистили від окупантів центр Костянтинівки та підняли прапор України
Фото: скріншот з відео

Військовослужбовці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" зачистили центральну частину Костянтинівки Донецької області та встановили над однією з будівель державний прапор України.

Про це повідомили на сторінці Фейсбук 425-го окремого штурмового полку "Скеля".

У полку оприлюднили відео, на якому зафіксовано скупчення російських військових у приватній забудові Костянтинівки. Після цього окупантів атакували українські безпілотники. Також показано кадри ураження живої сили противника.

За інформацією військових, після проведення операції Сили оборони зачистили центральну частину міста.

"425 полк "Скеля" бойове завдання виконав. Українське місто Костянтинівка знову під синьо-жовтим прапором. Працюємо далі до повного звільнення України. Слава Україні!", – заявив один із військових на оприлюдненому відео.

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