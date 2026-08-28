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Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"

Росія використовує такі супутники виключно з воєнними цілями.

Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Україна офіційно звернулася до Міжнародного союзу електрозв'язку з вимогою виключити національну територію нашої держави з оголошених зон обслуговування всіх променів мереж російської військової супутникової системи «Рассвет» у всіх смугах частот.

Про це повідомив очільник МЗС України Андрій Сибіга на своїй сторінці в Х.

Повідомлення передали до Бюро радіозв'язку МСЕ через Постійне представництво при ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.

Сибіга зазначив, що Росія використовує такі супутники над територією України виключно з воєнними цілями.

"Закликаємо всіх партнерів підтримати нашу позицію та заблокувати функціонування системи «Рассвет» — не лише над сувереною територією України, а й над суверенними територіями інших країн", - йдеться в заяві.

  • Росія для виведення на орбіту супутників "Рассвет", які розглядають як аналог Starlink, використовує ракети-носії "Союз-2.1б". Компоненти цих ракет, за винятком двигунів, виготовляють на підприємстві "Прогрес", яке нещодавно атакували українські ракети "Фламінго".
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