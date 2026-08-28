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Улютін: Мінсоцполітики буде масштабувати ініціативу щодо житла для маломобільних українців у кризових випадках

Також хочуть розвивати послугу догляду вдома, залучивши соцпрацівників і надавачів соцпослуг.

Улютін: Мінсоцполітики буде масштабувати ініціативу щодо житла для маломобільних українців у кризових випадках
Денис Улютін, міністр соціальної політики
Фото: Зоряна Стельмах

Міністерство соціальної політики буде розширювати ініціативу щодо підтримки тимчасовим житлом маломобільних українців на випадок критичного сценарію.

Про це в коментарі LB.ua повідомив міністр Денис Улютін.

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«У попередньому році ми вивозили частину людей, які зголосились виїхати, які подавали заявку. Ми їх ідентифікували, вивозили – в першу чергу сім'ї з дітьми, багатодітні сім'ї. Вони їхали на західну Україну, де було комфортніше, ніж в Києві та інших регіонах, щоб перебути певний час, поки тут блекаути і все решта. Паралельно ми з системою охорони здоров'я домовились, щоб вони приймали людей на певний період в лікарні, а ми оплачували їм послугу за довгостроковий сестринський догляд. Ми ці всі речі будемо масштабувати», - розповів глава Мінсоцполітики.

Він додав, що хочуть розвивати послугу догляду вдома, залучивши соцпрацівників і надавачів соцпослуг.

Улютін також повідомив, що із партнерами проговорюють необхідність накопичення запасів соціальних продуктів не в Україні. «Говоримо, щоб вони не зберігали в межах великих складів. І вони це чують», - додав міністр.

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