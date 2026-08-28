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СБУ про ураження Ту-95МС на "Енгельсі": використали далекобійні дрони

Безпілотники подолали 800 км.

СБУ про ураження Ту-95МС на "Енгельсі": використали далекобійні дрони
Ту-95
Фото: Вікіпедія

Служба безпеки України заявила про ураження стратегічного бомбардувальника Ту-95МС на військовому аеродромі "Енгельс" у Саратовській області Росії.

Про деталі операції написала пресслужба СБУ.

Для атаки використали далекобійні безпілотники, які подолали близько 800 км до цілі. Окрім бомбардувальника, українські дрони, за попередньою інформацією, уразили склад боєприпасів та об'єкт із паливно-мастильними матеріалами.

У СБУ зазначили, що це вже другий Ту-95МС, який служба уразила протягом останніх місяців. Під час попередньої атаки 17 липня один із таких літаків зазнав критичних пошкоджень – у нього була повністю відірвана хвостова частина.

"Ураження стратегічної авіації ворога означає менше носіїв ракет, здатних завдавати ударів по Україні. Також для Росії – це багатомільйонні втрати та черговий доказ того, що навіть найбільш віддалені військові об’єкти є досяжними для українських сил", – пояснили в Службі безпеки.

  • Раніше президент Володимир Зеленський повідомив про ураження українськими Силами оборони низки російських цілей. Протягом доби українські військові завдали удару по нафтопереробному заводу в Ярославській області РФ. Об'єкт розташований приблизно за 1000 км від лінії фронту.
  • Також українські військові завдали ударів по російських цілях у Чорному морі. Окремо Зеленський повідомив про ураження ракетоносія Ту-95МС на російському військовому аеродромі "Енгельс". 
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