Заступницею голови наглядової ради Brave1 стала співзасновниця БФ Dignitas Любов Шипович

Директорка та співзасновниця благодійного фонду Dignitas Любов Шипович обійняла посаду заступниці голови наглядової ради кластера оборонних технологій Brave1. Про це повідомили у благодійному фонді.

«Буде ще більше зв’язку між тими, хто розробляє залізо, тими, хто його купує, і тими, хто на передній лінії цим залізом нищить ворога. Більше досвіду волонтерів і військових у державній системі», — йдеться у дописі.

Хто така Любов Шипович

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Любов Шипович — українська IT-фахівчиня, технопідприємиця, волонтерка та громадська активістка, засновниця й директорка благодійного фонду Dignitas.

Шипович здобула ступінь магістра комп’ютерних наук у Києво-Могилянській академії. У 2008 році переїхала до США, де працювала у сфері IT та розробки програмного забезпечення.

Волонтерську діяльність вона почала під час Революції Гідності. Перебуваючи у США, Шипович разом з однодумцями організовувала підтримку Євромайдану, зокрема збір коштів та закупівлю необхідного спорядження.

У 2014 році Шипович була серед засновників американської громадської організації Razom for Ukraine, яка займалася підтримкою України. У 2015 році вона повернулася до України, а згодом працювала в державному секторі. У 2017 році знову переїхала до США, де обійняла посаду віцепрезидентки з інженерії у стартап-інкубаторі. У жовтні 2019 року вона повернулася в Україну та працювала радницею прем’єр-міністра з питань технологій та інновацій. У 2020 році заснувала фінтех-компанію DataOcean.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Шипович зосередилася на волонтерській роботі та підтримці Сил оборони. На початку 2023 року команда, яка займалася військовими й ветеранськими проєктами в Razom for Ukraine, виокремилася в окремий благодійний фонд Dignitas.

Dignitas спеціалізується на технологічній та матеріальній підтримці українських військових, зокрема на забезпеченні дронами, спорядженням та іншими необхідними засобами, а також на навчанні військових і цивільних та підготовці операторів БПЛА. Серед напрямів роботи фонду також є професійне навчання та реабілітація ветеранів, залучення міжнародних партнерів і адвокація інтересів України за кордоном.

Наглядову раду кластера оборонних технологій Brave1 6 серпня очолив Олександр Борняков, який до цього обіймав посаду тимчасового виконувача обов’язків міністра цифрової трансформації України.