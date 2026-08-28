У Львові біля торгового центру знайшли ймовірну димову гранату

На місце прибули оперативники, кінологи та вибухотехніки.

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У Львові правоохоронці вилучили ймовірну ручну димову гранату. Знахідку виявили позаду одного з торговельних центрів на вулиці Кульпарківській.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

Повідомлення про підозрілий предмет надійшло на спецлінію 102 28 серпня близько 11:10. На місце прибули вибухотехніки, кінологи, оперативники карного розшуку, слідчі та патрульні.

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Вибухотехніки вилучили предмет і скерували його на експертне дослідження. За попередньою інформацією, це може бути ручна димова граната, яку використовують для створення димової завіси.

Поліцейські встановлюють походження знахідки та особу, яка залишила її у публічному місці.

Фото: Поліція Львівської області