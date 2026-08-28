Сили оборони атакували НПЗ у Ярославлі

Він розташований за 700 км від українського кордону.

Сили оборони вночі 28 серпня атакували нафтопереробний завод «Славнефть-ЯНОС» у російському місті Ярославль. На території підприємства зафіксована пожежа.

Про атаку повідомили в Генштабі. Ступінь збитків уточнюють.

Це один з найбільших НПЗ Росії. Входить до складу ПАТ «Славнефть». Потужність становить близько 15 млн тонн нафти на рік. «Славнефть-ЯНОС» здійснює повний цикл переробки нафти та виробляє автомобільні бензини, дизельне й авіаційне паливо, мазут, бітум, мастильні матеріали та іншу нафтопродукцію.

«Підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил рф», – повідомили в Генштабі.