Сили оборони атакували НПЗ у Ярославлі

Сили оборони вночі 28 серпня атакували нафтопереробний завод «Славнефть-ЯНОС» у російському місті Ярославль. На території підприємства зафіксована пожежа.
Про атаку повідомили в Генштабі. Ступінь збитків уточнюють.
Це один з найбільших НПЗ Росії. Входить до складу ПАТ «Славнефть». Потужність становить близько 15 млн тонн нафти на рік. «Славнефть-ЯНОС» здійснює повний цикл переробки нафти та виробляє автомобільні бензини, дизельне й авіаційне паливо, мазут, бітум, мастильні матеріали та іншу нафтопродукцію.
«Підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил рф», – повідомили в Генштабі.
- Внаслідок атаки по Ярославлю звідти перекрили дорогу до Москви. Вибухи лунали й в Саратові, Енгельсі та інших містах Росії і на окупованій території.
- Це не перша атака на НПЗ у Ярославлі: по ньому били вже кілька разів, зокрема 6 серпня.