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Сили оборони атакували НПЗ у Ярославлі

Він розташований за 700 км від українського кордону. 

Сили оборони атакували НПЗ у Ярославлі
Ярославль після атаки на НПЗ
Фото: скриншот відео

Сили оборони вночі 28 серпня атакували нафтопереробний завод «Славнефть-ЯНОС» у російському місті Ярославль. На території підприємства зафіксована пожежа.

Про атаку повідомили в Генштабі. Ступінь збитків уточнюють. 

Це один з найбільших НПЗ Росії. Входить до складу ПАТ «Славнефть». Потужність становить близько 15 млн тонн нафти на рік. «Славнефть-ЯНОС» здійснює повний цикл переробки нафти та виробляє автомобільні бензини, дизельне й авіаційне паливо, мазут, бітум, мастильні матеріали та іншу нафтопродукцію.

«Підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил рф», – повідомили в Генштабі. 

  • Внаслідок атаки по Ярославлю звідти перекрили дорогу до Москви. Вибухи лунали й в Саратові, Енгельсі та інших містах Росії і на окупованій території. 
  • Це не перша атака на НПЗ у Ярославлі: по ньому били вже кілька разів, зокрема 6 серпня. 
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