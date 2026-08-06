СБУ розповіла про ураження Ярославського НПЗ і кораблів російської ФСБ у Керчі

Служба безпеки України спільно із Силами оборони завдала успішних ударів по нафтопереробному заводу «Славнефть – ЯНОС» у російському Ярославлі, а також по кораблях берегової охорони ФСБ РФ у тимчасово окупованій Керчі.

За інформацією СБУ, НПЗ розташоване на відстані понад 700 кілометрів від державного кордону України.

Ярославський НПЗ входить до п'ятірки найбільших нафтопереробних підприємств Росії із потужністю майже 15 мільйонів тонн нафти на рік. Завод постачає бензин, дизель і авіаційний гас для центральних регіонів РФ. Унаслідок атаки українських безпілотників на території об'єкта пролунало щонайменше шість вибухів, які спричинили пожежі в чотирьох різних частинах заводу.

За попередніми даними, удар пошкодив чотири резервуари із сирою нафтою, що призвело до її розливу та займання двох ємностей. Крім того, вогонь охопив пошкоджені технологічні установки ЕЛОУ-1 і АВТ-3.

Одночасно з цим безпілотники атакували територію порту в Керчі. Унаслідок цього пошкодження отримали два патрульні кораблі проєкту «Світляк» берегової охорони ФСБ РФ — «Балаклава» і «Керч».