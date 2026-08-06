Росіяни обстріляли Краматорськ із артилерії, загинув чоловік

Російські війська вдень 6 серпня завдали артилерійського удару по Краматорську Донецької області. Внаслідок обстрілу загинув 52-річний чоловік.
Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.
Близько 11:40 окупанти обстріляли приватний сектор міста зі ствольної артилерії калібру 122 або 152 мм.
Жертвою атаки став чоловік 1974 року народження. Інформації про інших постраждалих наразі не надходило.
- За минулу добу – 5 серпня – російська армія вбила та поранила мешканців Донецької області.
- Загалом від початку повномасштабного вторгнення на Донеччині загинуло 4 254 цивільних, ще 10 070 дістали поранення.