Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія вдарила по Павлограду та Вишнівській громаді. Є поранені

Інформацію про наслідки уточнюють, але відомо, що постраждали не менше двох людей. 

Росія вдарила по Павлограду та Вишнівській громаді. Є поранені
Ілюстративне фото
Фото: krivbass.city

Російська армія вдень 6 серпня атакувала Павлоград Дніпропетровської області. Спалахнула пожежа інформацію про наслідки з'ясовують. 

Також ворог атакував Вишнівську громаду Кам'янського району. Постраждали двоє людей, повідомив голова ОВА Олександр Ганжа.

«52-річний чоловік госпіталізований в стані середньої тяжкості», – сказав він.

Внаслідок удару по Вишнівській громаді постраждала інфраструктура.

Місцеві пабліки Павлограда писали, що вибухи в місті пролунали до тривоги. Тип зброї, яким ворог завдав удару, встановлюють. Віднедавна Росія почала бити по місту КАБами. Зокрема, по виробнику харчових продуктів. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies