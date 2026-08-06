Росія вдарила по Павлограду та Вишнівській громаді. Є поранені

Інформацію про наслідки уточнюють, але відомо, що постраждали не менше двох людей.

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Російська армія вдень 6 серпня атакувала Павлоград Дніпропетровської області. Спалахнула пожежа інформацію про наслідки з'ясовують.

Також ворог атакував Вишнівську громаду Кам'янського району. Постраждали двоє людей, повідомив голова ОВА Олександр Ганжа.

«52-річний чоловік госпіталізований в стані середньої тяжкості», – сказав він.

Внаслідок удару по Вишнівській громаді постраждала інфраструктура.

Місцеві пабліки Павлограда писали, що вибухи в місті пролунали до тривоги. Тип зброї, яким ворог завдав удару, встановлюють. Віднедавна Росія почала бити по місту КАБами. Зокрема, по виробнику харчових продуктів.