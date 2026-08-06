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СБУ прозвітувала, що викрила ще чотирьох агітаторів рашизму у Херсоні, Черкасах та на Сумщині

Їм загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ прозвітувала, що викрила ще чотирьох агітаторів рашизму у Херсоні, Черкасах та на Сумщині
Один із затриманих
Фото: СБУ

Служба безпеки затримала ще чотирьох підозрюваних у виправдовуванні в інтернеті збройної агресії РФ проти України та воєнних злочинів росіян. 

Про це розповіли у СБУ.

У Херсоні контррозвідка СБУ викрила ворожого пропагандиста, який поширював фейки про Сили оборони та підтримував окупаційні адміністрації РФ у тимчасово захоплених регіонах нашої держави. За матеріалами справи, розповсюдженням інформдиверсій займався місцевий безробітний, який уникав мобілізації. Майже не виходячи з помешкання, він регулярно публікував у чатах Телеграм-каналів тези на підтримку рашизму.

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Крім нього, кіберфахівці Служби безпеки затримали в обласному центрі місцеву кравчиню, яка публікувала дописи на підтримку повномасштабної війни проти України і тимчасової окупації території нашої держави.

Одна із затриманих
Фото: СБУ
Одна із затриманих

У Черкасах підозру отримала місцева безробітна, яка заперечувала в Телеграм-каналах збройну агресію РФ, позиціонуючи її як «внутрішній громадянський конфлікт» в Україні. Також жінка виправдовувала тимчасову окупацію Криму та частини східних регіонів України, закликаючи РФ до повного захоплення нашої держави. Під час обшуків у затриманих вилучено смартфони і комп’ютерну техніку із доказами злочинів та проросійську символіку.

На Сумщині викрили мешканця Охтирки, який поширював у Телеграм-спільнотах ворожий контент. Фігурант публікував пости із закликами до окупації Сумської, Чернігівської та Харківської областей. Крім того, він виправдовував збройну агресію РФ проти України та схвалював ракетно-бомбові удари по українських містах.

Ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів у інтересах РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  •  ⁠ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);
  •  ⁠ч. 1 ст. 161 (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності);
  •  ⁠ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Затриманим загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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