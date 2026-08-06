Головне за ніч та ранок четверга, 6 серпня: удар по залізничній станції у Лозовій, понад 260 боєзіткнень, атака на мирне судно

Нічні повітряні атаки , 261 бойове зіткнення, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, запобіжний захід експосолці України в США, таємний похорон у Москві.

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Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 261 бойове зіткнення.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 29 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Степанівка, Торецьке, Софіївка та у бік Новопавлівки, Довгої Балки, Вільного й Нового Шахового.

На Покровському напрямку наші захисники теж зупинили 29 штурмових дій агресора.

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Сили оборони уразили дев’ять пунктів управління БпЛА, чотири райони зосередження живої сили та сім пунктів управління російських загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1330 солдатів, 4 танки, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 7 ППО та 4 НРК. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 454 210 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Вночі росіяни завдали ударів керованими авіаційними бомбами по Сумах. Ворог скинув на місто вісім КАБів за вісім хвилин. У місті пошкоджено цивільну інфраструктуру. Станом на ранок було відомо, що постраждали 12 людей, вони отримали кваліфіковану медичну допомогу, їх стан задовільний.

За інформацією очільника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова, біля епіцентрів влучань є часткові руйнування багатоповерхівок та нежитлових споруд. Вибито сотні вікон. Начальник МВА Сергій Кривошеєнко вранці написав, що ворог атакував північну та центральну частини міста. Одну авіабомбу знешкодила ППО.

Докладніше – в новині.

Минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 24 населені пункти області. Росіяни били ракетами, КАБами та дронами різних типів. Унаслідок обстрілів загинули троє людей; постраждали 14 людей, зокрема дитина, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

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У Харкові поранені шестеро людей, гостру реакцію на стрес отримали пʼятеро. У Балаклії загинули жінки 86 і 69 років та 63-річний чоловік. У с. Андріївка Донецької громади зазнала гострої реакції на стрес 8-річна дівчинка, а у с. Піски-Радьківські Борівської громади поранені 65-річна жінка і 70-річний чоловік.

Ворог атакував ракетами Холодногірський і Новобаварський райони Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння.

Сьогодні, 6 серпня, російська армія атакувала залізничну станцію у Лозовій на Харківщині. Відомо про двох загиблих людей та вісьмох поранених.

Більше інформації – в новині.

Вчора росіяни атакували цивільне судно із українською пшеницею. Загинув український моряк, постраждали троє людей.

Про це повідомили у Адміністрації морських портів України та написав у телеграмі начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Ворог безупинно продовжує атакувати цивільні судна в акваторії Чорного моря. Цього разу постраждав торговельний суховантаж під прапором Гвінея Бісау, завантажений українською пшеницею. Внаслідок атаки пошкоджено корпус, на судні виникла пожежа. На жаль, одна людина загинула, ще троє постраждали. Екіпаж евакуйований на берег. Постраждалим надається вся необхідна допомога», – написав Кіпер.

Загиблим є член екіпажу, громадянин України. Решту моряків доставили на берег.

У ніч на 06 серпня (з 18:00 05 серпня) противник атакував двома протикорабельними ракетами Онікс (райони пусків ТОТ АР Крим), двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П (район пуску – повітряний простір над акваторією Чорного моря) та 101 ударним БпЛА типу Shahed (більшість із них — реактивні), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел у РФ, ТОТ Донецька та із Гвардійського у Криму.

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За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряна оборона збила і подавила 66 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА та однієї ракети Онікс на 18 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях. Решта ракет цілей не досягла, інформацію уточнюють.

Вищий антикорсуд обрав запобіжний захід колишній віцепрем'єрці й експосолці України в США Ользі Стефанішиній. 6 серпня слідчий суддя Віктор Ногачевський оголосив рішення – застава в 6 млн гривень, передає Центр протидії корупції.

САП клопотала про заставу в 13,3 млн гривень. Захист Ольги Стефанішиної просив відмовитися від обрання запобіжного заходу.

Ольга Стефанішина в коментарі Радіо Свобода з залу суду повідомила, що не має коштів на заставу, але шукатиме їх. Стосовно можливості оскарження рішення експосолка консультуватиметься з адвокатами.

У Москві в умовах повної секретності поховали російського генерал-лейтенанта Ігоря Єрусалімова, який був учасником російсько-української війни та рік тому отримав підвищення у званні.

На обставини похорону військового злочинця звернув увагу український OSINT-блогер Necro Mancer. Ані причини, ані дати смерті генерала офіційно не повідомляли, на кладовищі чергували російські спецслужби, а біля могили залишили прапор російських повітряно-космічних сил.

З високою ймовірністю, Єрусалімов був вбитий вибухом 1 серпня у ресторані, де святкував свій день народження головнокомандувач російських ВКС Олександр Чайко. Сам Чайко, який був основною ціллю замаху, за даними російських медіа, залишився живий. Щодо інших представників путінського генералітету, які могли бути присутніми на закритій вечірці, даних не було.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

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