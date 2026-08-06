У Москві провели таємне поховання генерала, вбитого під час вибуху у ресторані

Не був головною ціллю замаху, але теж поплатився за свої злочини.

У Москві в умовах повної секретності поховали російського генерал-лейтенанта Ігоря Єрусалімова, який був учасником російсько-української війни та рік тому отримав підвищення у званні.

На обставини похорону військового злочинця звернув увагу український OSINT-блогер Necro Mancer. Ані причини, ані дати смерті генерала офіційно не повідомляли, на кладовищі чергували російські спецслужби, а біля могили залишили прапор російських повітряно-космічних сил.

З високою ймовірністю, Єрусалімов був вбитий вибухом 1 серпня у ресторані, де святкував свій день народження головнокомандувач російських ВКС Олександр Чайко. Сам Чайко, який був основною ціллю замаху, за даними російських медіа, залишився живий. А от щодо інших представників путінського генералітету, які могли бути присутніми на закритій вечірці, даних не було.