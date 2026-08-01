Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)

Близько 1:30 росіяни розпочали чергову комбіновану ракетну атаку на Київ. За інформацією моніторингових каналів, застосовують балістичні ракети та "Циркони" з Брянська, Курська та Воронежа.
Мер Віталій Кличко попередив про атаку та закликав містян залишатися в укриттях. Очевидці повідомляють про масштабні пожежі і проблеми зі світлом у деяких районах столиці.
У Солом'янському районі, як повідомляє Київська міська військова адміністрація, сталося загоряння у 6-поверховій будівлі.
У Шевченківському районі, в житловому будинку, де є заблоковані люди, сталося часткове руйнування на першому та другому поверхах
Загинули четверо людей, постраждали 15, серед яких 13-річний та 17-річний хлопці. Усі травмовані у стаціонарах лікарень, один у важкому стані.
За повідомленням Повітряних Сил, ракети на Київ летіли з Чернігівщини та Полтавщини.