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Defense Tech

СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»

Вартість такої крилатої ракети значно нижча, ніж в американських «Томагавків».

СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
Фото: Fire Point

Українська збройна компанія Fire Point на місяць виробляє близько ста далекобійних ракет «Фламінго», а дронів FP-1 і FP-2 – «сотні на день», заявила в інтерв`ю The Guardian її CEO Ірина Терех. Вона стверджує, що жоден далекобійний удар не обходиться без продукції компанії. 

Ракети «Фламінго» можуть нести 1150 кг вибухової речовини. Виробництво однієї ракети коштує $600 000, що значно дешевше американських «Томагавків», вартість яких становить близько 3,5 млн доларів.

Дрони FP-1 коштують 55 000 – 75 000 доларів за кожен, додала СЕО компанії-виробника. Fire Point має десятки заводів на території України і в Данії, а працюють на неї близько 6000 людей. В 2023 році працівниками Fire Point були 18 людей. 

Компанія працює над створення першої української балістичної ракети. Очікується, що перший запуск зможуть провести цього року. Варіація FP-7 стане основою окремої ініціативи Freyja – міжнародного проєкту зі створення антибалістичної ракети. Fire Point вироблятиме пускові установки і ракети-перехоплювачі. Очікується, що вартість одного перехоплювача становитиме 1 млн доларів. 

«Ми обожнюємо Patriot», – сказала Терех, однак додала, що світові виробничі потужності навіть близько не відповідають нинішньому рівню попиту. 

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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