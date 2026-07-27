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Вночі Росія атакувала заблоковані цивільні судна у портах Миколаївщини. Є загиблий та поранені

Це кораблі, що із початку повномасштабного вторгнення у 2022 році перебувають у портах та не здійснюють комерційних рейсів.

Вночі Росія атакувала заблоковані цивільні судна у портах Миколаївщини. Є загиблий та поранені
Ушкодження судна через російський удар
Фото: АМПУ

У ніч на 27 липня Росія завдала ударів по заблокованих цивільних торговельних суднах у портах Миколаївського регіону. Є загиблий та поранені. 

Про це йдеться у повідомленні Адміністрації морських портів України.

Під ворожим вогнем опинилися судна, які залишаються заблокованими в українських портах ще з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році та не здійснюють комерційних рейсів.

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Внаслідок атаки є загиблий та поранені. 

У АМПУ наголошують, що це черговий свідомий удар Росії по цивільному судноплавству та портовій інфраструктурі України. 

Україна продовжує фіксувати ці злочини та закликає міжнародну морську спільноту до рішучої реакції на атаки Росії проти цивільного торговельного флоту.

За даними Миколаївської ОВА, яерез російські атаки по області загинув 48-річний чоловік. 

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