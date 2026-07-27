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На Полтавщині затримали студентку, яку підозрюють у роботі на Росію

Підозрюють, що вона проводила дорозвідку поблизу ключових енергооб’єктів регіону, які живлять обласний центр та прилеглі райони.

На Полтавщині затримали студентку, яку підозрюють у роботі на Росію
Затримана агентка
Фото: СБУ

У Полтавській області затримали студентку, яку підозрюють у роботі на Росію, зокрема в проведенні дорозвідки поблизу ключових енергооб’єктів регіону, які живлять обласний центр та прилеглі райони.

Про це повідомили у СБУ

«Служба безпеки затримала ще одну агентку фсб на Полтавщині. Фігурантка проводила дорозвідку поблизу ключових енергооб’єктів регіону, які живлять обласний центр та прилеглі райони», – розповіли там. 

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Затриманою виявилася завербована ворогом студентка місцевого університету. Вона потрапила до уваги ФСБ, коли шукала легкі заробітки у телеграм-каналах.

Після вербування агентка під виглядом прогулянок обходила місто та прилеглу територію, щоб зафіксувати місця розташування енергооб’єктів, по яких росіяни готували повітряний удар.

Крім цього, вона об’їжджала регіон на таксі і здійснювала фото- та відеофіксацію підрозділів української ППО.

Співробітники СБУ завчасно викрили агентку та затримали її. Під час обшуку в неї вилучили смартфони та комп'ютерну техніку із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Студентка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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