На Полтавщині затримали студентку, яку підозрюють у роботі на Росію

У Полтавській області затримали студентку, яку підозрюють у роботі на Росію, зокрема в проведенні дорозвідки поблизу ключових енергооб’єктів регіону, які живлять обласний центр та прилеглі райони.
«Служба безпеки затримала ще одну агентку фсб на Полтавщині. Фігурантка проводила дорозвідку поблизу ключових енергооб’єктів регіону, які живлять обласний центр та прилеглі райони», – розповіли там.
Затриманою виявилася завербована ворогом студентка місцевого університету. Вона потрапила до уваги ФСБ, коли шукала легкі заробітки у телеграм-каналах.
Після вербування агентка під виглядом прогулянок обходила місто та прилеглу територію, щоб зафіксувати місця розташування енергооб’єктів, по яких росіяни готували повітряний удар.
Крім цього, вона об’їжджала регіон на таксі і здійснювала фото- та відеофіксацію підрозділів української ППО.
Співробітники СБУ завчасно викрили агентку та затримали її. Під час обшуку в неї вилучили смартфони та комп'ютерну техніку із доказами роботи на ворога.
Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Студентка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.