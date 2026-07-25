Дрони СБУ уразили російський ракетний катер, два вантажні судна і нафтодобувну платформу

Також уражено РЛС 92Н6Е "Grave Stone", ЗРК "Тор-М2" і комплекс РЕБ "Поле-21".

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Дрони СБУ уночі 25 липня уразили російський ракетний катер, два вантажні судна, РЛС та нафтодобувну платформу в акваторії Каспійського моря.

Про це розповіли у Службі безпеки України.

"Виконуючи поставлені Президентом України Володимиром Зеленським завдання, СБУ продовжує системно знижувати військовий потенціал рф та руйнувати логістичні ланцюги", – ідеться у повідомленні.

У ніч на 25 липня далекобійні дрони СБУ успішно відпрацювали по низці військових цілей у Ростові-на-Дону. У результаті удару уражено:

багатофункціональну радіолокаційну станцію 92Н6Е "Grave Stone" та її антенну вежу. Вони є складовими зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф". З цих комплексів рф обстрілює Україну;

знищено зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" та комплекс радіоелектронної боротьби "Поле-21";

уражено два склади з FPV-дронами.

В акваторії Каспійського моря безпілотники СБУ уразили:

нафтодобувну платформу родовища "Філановського";

вантажне судно Port Olya 2 та суховантаж Begey. Обидва судна перебувають під міжнародними санкціями та використовувалися для перевезення військових вантажів між Іраном і РФ;

ракетний катер проєкту 12418 "Молнія".

"Завдаючи терористичних ударів по українських портах на півдні, рф намагається заблокувати українське судноплавство. Ці дії ворога будуть отримувати законну відповідь від СБУ у межах невід'ємного права України на самооборону. Російська війна буде повертатися у «рідну гавань» і спецоперації Служби пришвидшать цей процес", – додають у відомстві.