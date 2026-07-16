Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини

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Президент Володимир Зеленський підписав укази про звільнення керівників Київських міської та обласної адміністрацій і Миколаївської ОВА.

Іншими указами глави держави призначив тимчасових очільників обох областей.

Так, з посади керівників ОВА звільнили Миколу Калашника (Київщина) і Віталія Кіма (Миколаївщина). Калашник буде керувати міністерством з відновлення, інфраструктури та транспорту, а Кім став міністром у справах ветеранів.

Крім того, з посади зняли керівник КМВА Тимура Ткаченка, призначеного на посаду голови адміністрації в грудні 2024 року.

Керувати Київською ОВА тимчасово буде Руслан Олійник, а Миколаївською – Георгій Решетілов.