Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини

Президент Володимир Зеленський підписав укази про звільнення керівників Київських міської та обласної адміністрацій і Миколаївської ОВА.
Іншими указами глави держави призначив тимчасових очільників обох областей.
Так, з посади керівників ОВА звільнили Миколу Калашника (Київщина) і Віталія Кіма (Миколаївщина). Калашник буде керувати міністерством з відновлення, інфраструктури та транспорту, а Кім став міністром у справах ветеранів.
Крім того, з посади зняли керівник КМВА Тимура Ткаченка, призначеного на посаду голови адміністрації в грудні 2024 року.
Керувати Київською ОВА тимчасово буде Руслан Олійник, а Миколаївською – Георгій Решетілов.
- Руслан Олійник раніше працював заступником генерального директора Об’єднання підприємств «Укртрубопром», радником з питань безпеки голови Дніпропетровської ОДА, а опісля був проректором з питань інноваційного розвитку Українського державного університету науки і технологій.
- У 2020-2023 роках також був головою фракції «Слуги народу» Нікопольської міської ради.
- Георгій Решетілов був першим заступником керівника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.