Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Канада запросила Україну стати державою-засновницею нового оборонного банку
Канада запросила Україну стати державою-засновницею нового оборонного банку
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
ГоловнаСуспільствоПодії

Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини

Президент призначив тимчасових голів ОВА обох регіонів.

Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Президент України Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський підписав укази про звільнення керівників Київських міської та обласної адміністрацій і Миколаївської ОВА.

Іншими указами глави держави призначив тимчасових очільників обох областей.

Так, з посади керівників ОВА звільнили Миколу Калашника (Київщина) і Віталія Кіма (Миколаївщина). Калашник буде керувати міністерством з відновлення, інфраструктури та транспорту, а Кім став міністром у справах ветеранів.

Крім того, з посади зняли керівник КМВА Тимура Ткаченка, призначеного на посаду голови адміністрації в грудні 2024 року. 

Керувати Київською ОВА тимчасово буде Руслан Олійник, а Миколаївською – Георгій Решетілов.

  • Руслан Олійник раніше працював заступником генерального директора Об’єднання підприємств «Укртрубопром», радником з питань безпеки голови Дніпропетровської ОДА, а опісля був проректором з питань інноваційного розвитку Українського державного університету науки і технологій.
  • У 2020-2023 роках також був головою фракції «Слуги народу» Нікопольської міської ради.
  • Георгій Решетілов був першим заступником керівника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies