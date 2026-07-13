Купувати чи будувати: як великі інвестори ухвалюють рішення під час війни

Це було одне з найскладніших рішень у моєму житті. І воно стало одним із найважливіших уроків: коли щось не працює — потрібно швидко змінювати напрямок.

Один із найважливіших уроків у M&A я отримав у 28 років, коли започаткував бізнес із імпорту троянд до Португалії. Бізнес став номером один у своєму сегменті, тож я вирішив масштабуватися й придбав компанію, значно більшу за власну. І переплатив. Ринок пішов вниз, бізнес став проблемним, і зрештою довелося з нього вийти.

Фото: EPA/UPG

Ще дорожче — не діяти через страх невизначеності. Часто очікування коштує більше, ніж зважений ризик. Сьогодні в Україні бізнес працює в умовах війни, енергетичних викликів і складної логістики. Саме тому інвестиційні рішення стають перевіркою не лише фінансової дисципліни, а й здатності бачити перспективу.

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Коли будувати з нуля — не амбіція, а необхідність

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Наша команда працювала з обома варіантами — будувала з нуля і купувала готові бізнеси. І цей досвід показав: найважливіше в інвестиціях — відповідність бізнес-стратегії та здатність створювати довгострокову цінність для клієнта.

Один із показових прикладів — будівництво логістичного термінала у Вишневому на Київщині. За понад шість років ми інвестували близько $34 млн. Його будували у часи пандемії COVID-19, глобальних перебоїв з постачаннями, повномасштабної війни та енергетичної кризи.

Коли міжнародні постачальники не могли приїхати в Україну для запуску обладнання, наша команда працювала з ними дистанційно — через AI-окуляри та інструкції в режимі реального часу. Під час відключень електроенергії встановили генератори, щоб не зупиняти проєкт.

Зведення термінала не було питанням амбіцій. На ринку просто не існувало активу, який відповідав би нашим операційним стандартам і рівню сервісу, який ми хотіли забезпечити клієнтам. Це також було питанням виконання зобов'язань: ми обіцяли клієнтам кращий сервіс і швидші поставки, тому створили рішення власноруч.

Щодня, під час війни, термінал обслуговує понад 70 вантажівок. Для нас це підтвердження того, що стратегічні інвестиції можуть залишатися ефективними навіть у періоди тривалих криз.

Інша логіка — придбання бетонного бізнесу. Тут ми знали, які продукти можемо запропонувати ринку і що наша експертиза зробить виробництво значно сильнішим.

Коли компанія заходить у новий сегмент, найціннішим активом стають доступ до ринку, клієнтська база та вже сформована присутність. Будувати аналогічний бізнес з нуля означало б втратити роки.

M&A та органічні інвестиції не залежать один від одного — їх потрібно вміло комбінувати. І вміння обирати між ними приходить з досвідом. За понад 50 років CRH реалізувала понад 1250 угод — приблизно одну кожні два тижні. Такий масштаб формує експертизу, яка допомагає швидко оцінювати можливості та ризики.

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Питання не в тому, що краще — купувати чи будувати. Питання в тому, що створює більше цінності в конкретному контексті.

Найважливіша частина угоди починається після її закриття

Коли ми інтегруємо придбані бізнеси, перше, що стає очевидним: фінансові системи й операційні процеси вибудувати можна відносно швидко. Інтегрувати культуру, спосіб ухвалення рішень і стандарти безпеки — набагато складніше. А саме це у будівельній галузі є критичним: ми працюємо у високоризиковому середовищі, де безпека людей не може бути предметом компромісу.

Після кожної угоди ми інвестуємо значні час і ресурси в підвищення стандартів безпеки праці у придбаних компаніях. Можна купити виробництво, обладнання чи частку ринку. Але справжня трансформація бізнесу починається лише після закриття угоди — і вимірюється не лише грошима, а людьми, стандартами та культурою, яку вдалося вибудувати.

Спочатку довіра, потім угода

У CEMARK більшість угод укладається командою менеджменту без залучення інвестиційних банків. Це стало можливим завдяки 27 рокам роботи в Україні та стосункам, які ми постійно розбудовували. Багато можливостей з'являються через роки професійних контактів між локальними командами, власниками бізнесів і партнерами.

Як правило, ми починаємо будувати стосунки з компаніями задовго до придбання. Коли люди знають вас особисто і довіряють вашій репутації, вони готові говорити відверто — про реальний стан бізнесу, про ризики, про майбутнє. У багатьох випадках власники не просто продають актив, а вирішують, кому довірити те, що будували десятиліттями.

Тому інтеграція часто починається ще до підписання документів. Компанії, які ми купуємо, вже розуміють наші стандарти — зокрема безкомпромісні вимоги до охорони праці та комплаєнсу, — нашу стратегію і довгострокове бачення. Вони обирають партнерство, бо бачать у ньому потенціал для зростання.

Відновлення України як довгострокова трансформація

Україна потребує і нових заводів, і швидких угод. Будівництво нових активів стимулює інвестиції, створює робочі місця й закладає довгострокову економічну основу. А придбання бізнесів дозволяє компаніям швидше нарощувати компетенції та забезпечувати стабільність ринку, що особливо критично в умовах війни.

Втім, війна поставила перед галуззю новий системний виклик — відновлення. Відбудова такого масштабу починається завчасно. Саме тому наш фокус — на підтримці стабільності ринку будівельних матеріалів і підготовці виробничих потужностей як бази для майбутнього попиту.

У ширшій перспективі відбудова України не може розглядатися окремо від її інтеграції до ЄС. Це взаємопов’язані процеси, які фактично формують єдину траєкторію розвитку. Стандарти безпеки, операційна прозорість, правила закупівель, верховенство права та якість інфраструктури вже сьогодні є не лише регуляторними вимогами, а й базовими умовами модернізації економіки.

Саме тому узгодження інфраструктурних проєктів зі стандартами ЄС має закладатися ще на етапі планування, а не після завершення будівництва. Це дозволяє розглядати кожен інвестиційний проєкт не як окреме рішення, а як частину довшого процесу економічної інтеграції та відновлення країни.