Зброя тут і зараз. Міжнародна конференція з відновлення України у Гданську поховала ілюзії про «післявоєнну відбудову»

До Європи нарешті дійшло. Вливати мільярди в цивільну інфраструктуру, якщо вона не прикрита куполом ППО, авіацією, дронами-перехоплювачами й РЕБ — гроші на вітер. І так, відбудову треба починати вже зараз. Не очікуючи зими. Або якихось міфічних припинень вогню. Чекаємо на підписання десь 160–200 конкретних економічних угод . Левова частка — оборонка. Обсяги під 10–12 мільярдів доларів. Як на мене, дуже непогано.

Чим цей саміт відрізняється від Лугано, Лондона чи Берліна? Всім. Ілюзії розвіялися. Ніякого суто цивільного післявоєнного відновлення більше не буде. Поляки протиснули нову реальність — в архітектуру офіційно вписали п'ятий вимір: безпека й оборона.

У Гданську зараз певне потепління між Польщею та Україною — П'ята Міжнародна конференція з відновлення України (URC 2026). Делегації майже із 70 країн, бізнес, інституції. Але головне не це.

Фото: тг-канал Юлії Свириденко Під час Конференції з питань відновлення України 2026 року в Європейському центрі солідарності в Гданську, Польща, 25 червня 2026 року.

Фінансова кровоносна система

Урсула фон дер Ляєн видала базу. Безпека України — це тепер фундамент безпеки всієї Європи. Крапка. Що по грошах?

Пакет на 90 мільярдів на найближчі два роки підтвердили. Ці вливання критично необхідні. Це наша макроекономічна стабільність. Закупівля енергоносіїв. Фінансування армії. І капітальний ремонт того, що лишилося від нашої енергосистеми після російських прильотів. Плюс дали транш на 2,3 мільярда. Бо треба закривати касові розриви тут і зараз.

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Ці 90 мільярдів макрофіну і ще 6 мільярдів цільових на дрони (про які далі) не просто допомога, а чіткий маркер для ринку. Вливання таких бюджетів гарантовано розганяє європейську оборонку. Акції європейських концернів, які зараз заходять у спільні підприємства з Україною, отримають непоганий буст. Це вже не чиста політика, це новий ринок європейської безпеки, куди зараз ідуть найрозумніші гроші і де починається справжня велика гра.

Окремо підсвітили дуже важливий маркер — SEPA. З початку 2026 року ми в Єдиній зоні платежів у євро. Для логістики і ВПК це те, що прописав лікар — транзакційні витрати падають радикально. Безшовні платежі. Банківський комплаєнс мінімізується, сірі схеми всихають, а закупівля критичних компонентів у Європі прискорюється.

Судячи з того, що ми купуємо ті самі двигуни для ракет «Рута» в ЄС і рахунок перевалив за тисячу штук — це суперважливий момент, який прискорює багато що.

Фото: Defense Express Для ракет-дронів «Рута» використовуються малогабаритні турбореактивні двигуни, які розробляє та виготовляє компанія Destinus.

Еволюція ВПК. Від донорства до спільного конвеєра

Тут найжирніший шмат новин. Риторика змінилася остаточно. Уже не «дайте нам готову зброю», а «будуймо цехи разом».

Європа заливає шість мільярдів євро суто на масштабування дронів. Прямі державні інвестиції в асиметричну війну. Фокус на інноваціях, які диктує поле бою: дрони-перехоплювачі, мідлстрайки, безекіпажні катери і РЕБ. Наші розробники зараз мають тут унікальну експертизу. Є вікно можливостей на кілька місяців — правильно роблять, що нарощують інвестиції.

На повну працює парадокс риби професора Гарварду Джозефа Генріха: виживає і перемагає не найрозумніший одинак, а система, здатна швидко накопичувати колективний досвід. Наші військові інновації — це не геніальні креслення з мирних КБ. Це кумулятивний досвід тисяч розрахунків, оплачений кров'ю і незліченними помилками в реальних боях.

Європейський капітал зараз купує саме цей еволюційний стрибок, щоб його армії не проходили самостійно з нуля і з кривавими жертвами.

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Далі наземні дрони. Є крутий кейс злиття європейського капіталу і нашого бойового досвіду. Німецький Quantum Tencore Industries підписався з українським Tencore. Наземна роботизація — наступний етап еволюції війни. Логістика останньої милі. Кожен, хто працював на етапі евакуації, чудово знає, як зараз виглядає нуль. Витягнути і стабілізувати важкого пораненого під безперервними скидами роїв FPV і прильотів оптоволокна — це часто квиток в один кінець і для самого медика. Наземні дрони, які витягують ноші з червоної зони — шанс повернути пораненого у стрій без інвалідності. Плюс мінування, вогнева підтримка, забезпечення відрізаних гарнізонів.

Європа чудово розуміє: роботизація евакуації — єдиний спосіб зберегти фахівців, коли небо кишить ворожими дронами. Думаю, багаті країни дуже зацікавилися ідеєю прикривати той самий Сувальський коридор чи ліси на кордоні з Білоруссю саме наземними дронами. Бо отримувати масово труни своїх виборців вони явно не паленіють бажанням.

Фото: Quantum System

І, звісно, важливі розподілені ланцюжки постачань. Виробництво спеціалізованого палива для ракет Flamingo розгортають у Данії, незважаючи на скандали з Міндічем. Це класика хеджування ризиків. Найбільш вибухонебезпечні критичні компоненти роблять у глибокому європейському тилу. Туди ракети не долітають. Це гарантує безперебійність для фінальної збірки. Паливо, бойові частини, системи наведення, двигуни — ЄС є ідеальним місцем масштабувати все це. Вони отримують обкатані в боях технології без дитячих хвороб і виробничі лінії. А ми — інвестиції та убезпечення від бомбардувань.

Політика і євроінтеграція

Політичну рамку створив Дональд Туск. Назвав Гданськ живим символом відбудови. І акцентував, що фундамент успішного майбутнього й інтеграції — це історична правда і щира здатність націй до примирення. Це хороший знак. Відхід від розборок про те, що гірше — підрозділ імені героїв УПА (організації, яку ні союзники, ні СРСР у Нюрнберзі злочинною не визнали) чи пам'ятник Пілсудському у Варшаві, який кривавими методами пацифікував українців. Це все справи минулі. На нинішню ситуацію вони не впливають від слова «ніяк».

Фото: EPA/UPG Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск та прем'єр-міністр України Юлія Свириденко на Конференції з відновлення України в Гданську, 25 червня 2026 року

Свириденко нагадала про інший дуже потрібний крок — минулого тижня офіційно відкрили перший переговорний кластер щодо вступу в ЄС. Сигнал від Єврокомісії чіткий: тримаєте нинішню динаміку реформ — повне членство є питанням осяжного майбутнього. Дуже не хотілося б тут повторити шлях Туреччини. Якій вічно чогось не вистачає для членства.

Сухий підсумок. Коротко

URC 2026 фіксує головне: Європа переходить від панічних рекцій на кризи до системного довгострокового планування військової економіки. Сотні контрактів. Прямі мільярдні вливання в дрони. Розгортання спільних оборонних конвеєрів. Союз цілеспрямовано створює автономний військово-промисловий контур.

І в цьому контурі наш практичний досвід виживання й польових інновацій зараз зливається з їхнім індустріальним потенціалом і фінансовою міццю. Ми цей шлях не обирали. Але монетизувати те, що Україна змогла вибити ЧФ з Криму або винести всі НПЗ у європейській частині РФ — єдина правильна політика.

Ми більше не просимо захисту, ми продаємо свій досвід і стаємо невіддільною частиною європейської військової машини. Це прагматичний симбіоз, де Європа платить грошима й заводами, щоб завтра не платити кров'ю своїх громадян. Війна на виснаження перейшла на рівень індустрій, і в цій гонці ми нарешті починаємо грати за правилами найбагатших і розвинених країн світу.