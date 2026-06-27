Зброя тут і зараз. Міжнародна конференція з відновлення України у Гданську поховала ілюзії про «післявоєнну відбудову»

Фінансова кровоносна система
Урсула фон дер Ляєн видала базу. Безпека України — це тепер фундамент безпеки всієї Європи. Крапка. Що по грошах?
Пакет на 90 мільярдів на найближчі два роки підтвердили. Ці вливання критично необхідні. Це наша макроекономічна стабільність. Закупівля енергоносіїв. Фінансування армії. І капітальний ремонт того, що лишилося від нашої енергосистеми після російських прильотів. Плюс дали транш на 2,3 мільярда. Бо треба закривати касові розриви тут і зараз.
Ці 90 мільярдів макрофіну і ще 6 мільярдів цільових на дрони (про які далі) не просто допомога, а чіткий маркер для ринку. Вливання таких бюджетів гарантовано розганяє європейську оборонку. Акції європейських концернів, які зараз заходять у спільні підприємства з Україною, отримають непоганий буст. Це вже не чиста політика, це новий ринок європейської безпеки, куди зараз ідуть найрозумніші гроші і де починається справжня велика гра.
Окремо підсвітили дуже важливий маркер — SEPA. З початку 2026 року ми в Єдиній зоні платежів у євро. Для логістики і ВПК це те, що прописав лікар — транзакційні витрати падають радикально. Безшовні платежі. Банківський комплаєнс мінімізується, сірі схеми всихають, а закупівля критичних компонентів у Європі прискорюється.
Судячи з того, що ми купуємо ті самі двигуни для ракет «Рута» в ЄС і рахунок перевалив за тисячу штук — це суперважливий момент, який прискорює багато що.
Еволюція ВПК. Від донорства до спільного конвеєра
Тут найжирніший шмат новин. Риторика змінилася остаточно. Уже не «дайте нам готову зброю», а «будуймо цехи разом».
Європа заливає шість мільярдів євро суто на масштабування дронів. Прямі державні інвестиції в асиметричну війну. Фокус на інноваціях, які диктує поле бою: дрони-перехоплювачі, мідлстрайки, безекіпажні катери і РЕБ. Наші розробники зараз мають тут унікальну експертизу. Є вікно можливостей на кілька місяців — правильно роблять, що нарощують інвестиції.
На повну працює парадокс риби професора Гарварду Джозефа Генріха: виживає і перемагає не найрозумніший одинак, а система, здатна швидко накопичувати колективний досвід. Наші військові інновації — це не геніальні креслення з мирних КБ. Це кумулятивний досвід тисяч розрахунків, оплачений кров'ю і незліченними помилками в реальних боях.
Європейський капітал зараз купує саме цей еволюційний стрибок, щоб його армії не проходили самостійно з нуля і з кривавими жертвами.
Далі наземні дрони. Є крутий кейс злиття європейського капіталу і нашого бойового досвіду. Німецький Quantum Tencore Industries підписався з українським Tencore. Наземна роботизація — наступний етап еволюції війни. Логістика останньої милі. Кожен, хто працював на етапі евакуації, чудово знає, як зараз виглядає нуль. Витягнути і стабілізувати важкого пораненого під безперервними скидами роїв FPV і прильотів оптоволокна — це часто квиток в один кінець і для самого медика. Наземні дрони, які витягують ноші з червоної зони — шанс повернути пораненого у стрій без інвалідності. Плюс мінування, вогнева підтримка, забезпечення відрізаних гарнізонів.
Європа чудово розуміє: роботизація евакуації — єдиний спосіб зберегти фахівців, коли небо кишить ворожими дронами. Думаю, багаті країни дуже зацікавилися ідеєю прикривати той самий Сувальський коридор чи ліси на кордоні з Білоруссю саме наземними дронами. Бо отримувати масово труни своїх виборців вони явно не паленіють бажанням.
І, звісно, важливі розподілені ланцюжки постачань. Виробництво спеціалізованого палива для ракет Flamingo розгортають у Данії, незважаючи на скандали з Міндічем. Це класика хеджування ризиків. Найбільш вибухонебезпечні критичні компоненти роблять у глибокому європейському тилу. Туди ракети не долітають. Це гарантує безперебійність для фінальної збірки. Паливо, бойові частини, системи наведення, двигуни — ЄС є ідеальним місцем масштабувати все це. Вони отримують обкатані в боях технології без дитячих хвороб і виробничі лінії. А ми — інвестиції та убезпечення від бомбардувань.
Політика і євроінтеграція
Політичну рамку створив Дональд Туск. Назвав Гданськ живим символом відбудови. І акцентував, що фундамент успішного майбутнього й інтеграції — це історична правда і щира здатність націй до примирення. Це хороший знак. Відхід від розборок про те, що гірше — підрозділ імені героїв УПА (організації, яку ні союзники, ні СРСР у Нюрнберзі злочинною не визнали) чи пам'ятник Пілсудському у Варшаві, який кривавими методами пацифікував українців. Це все справи минулі. На нинішню ситуацію вони не впливають від слова «ніяк».
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Свириденко нагадала про інший дуже потрібний крок — минулого тижня офіційно відкрили перший переговорний кластер щодо вступу в ЄС. Сигнал від Єврокомісії чіткий: тримаєте нинішню динаміку реформ — повне членство є питанням осяжного майбутнього. Дуже не хотілося б тут повторити шлях Туреччини. Якій вічно чогось не вистачає для членства.
Сухий підсумок. Коротко
URC 2026 фіксує головне: Європа переходить від панічних рекцій на кризи до системного довгострокового планування військової економіки. Сотні контрактів. Прямі мільярдні вливання в дрони. Розгортання спільних оборонних конвеєрів. Союз цілеспрямовано створює автономний військово-промисловий контур.
І в цьому контурі наш практичний досвід виживання й польових інновацій зараз зливається з їхнім індустріальним потенціалом і фінансовою міццю. Ми цей шлях не обирали. Але монетизувати те, що Україна змогла вибити ЧФ з Криму або винести всі НПЗ у європейській частині РФ — єдина правильна політика.
Ми більше не просимо захисту, ми продаємо свій досвід і стаємо невіддільною частиною європейської військової машини. Це прагматичний симбіоз, де Європа платить грошима й заводами, щоб завтра не платити кров'ю своїх громадян. Війна на виснаження перейшла на рівень індустрій, і в цій гонці ми нарешті починаємо грати за правилами найбагатших і розвинених країн світу.