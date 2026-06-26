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Ізраїль та Ліван підписали угоду про початок часткового виведення ізраїльських військ

Державний секретар США визнав, що угода поки має обмежений масштаб, і назвав її «початком початку».

Ізраїль та Ліван підписали угоду про початок часткового виведення ізраїльських військ
Представники Ізраїлю, Лівану та США на підписанні угоди
Фото: скриншот відео

Представники Ізраїлю, Лівану та США провели церемонію підписання тристоронньої угоди в Державному департаменті. 

Цей документ передбачає початок виведення ЦАХАЛу (Армії оборони Ізраїлю) з окремих невеликих районів на півдні Лівану, передає Times of Israel.

Державний секретар США Марко Рубіо під час виступу визнав, що угода поки має обмежений масштаб, і назвав її «початком початку». Він додав, що перший крок часто буває найважчим, але він важливий. 

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Рубіо також відзначив роботу послів Ізраїлю та Лівану в США, які очолювали переговорні групи протягом п'яти раундів зустрічей, що стартували у квітні. Деталі самої угоди наразі не розголошують.

Посол Лівану Нада Хамадех підкреслила, що ця тристороння угода є першим кроком до відновлення суверенітету й територіальної цілісності країни, а також до повного припинення бойових дій, що дозволить людям повернутися на свої землі.

Зі свого боку, посол Ізраїлю Єхіель Лейтер подякував ліванській колезі за наполегливість на переговорах. Водночас він згадав, що ще кілька днів тому переговори опинилися під загрозою зриву. Це сталося після того, як США вирішили включити пункт про припинення вогню в Лівані до свого меморандуму про взаєморозуміння з Іраном, який підписали минулого тижня.

Таке рішення Вашингтона обурило як Єрусалим, так і Бейрут, оскільки прямі переговори між Ізраїлем і Ліваном у квітні запускали саме для того, щоб виключити вплив Тегерана на ситуацію. Проте через тиск Ірану в Ормузькій протоці або через переконання США, що без Тегерана не вдасться стримати «Хезболлу», американська сторона погодилася на умови Ірану та дозволила йому стати частиною механізму контролю за припиненням вогню.

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