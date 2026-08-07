У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів

Там заявили, що і надалі готуватимуть військовослужбовців та виконуватимуть бойові завдання Головнокомандувача.

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У 425 окремому штурмовому полку «Скеля» підтвердили переведення частини військовослужбовців до інших підрозділів за рішенням командування.

Про це пише Суспільне, посилаючись на коментар полку.

«Організаційні рішення щодо розподілу особового складу між військовими частинами належать до компетенції вищого військового командування та є складовою управління Силами оборони України в умовах війни. Полк виконує всі отримані розпорядження, якими визначається переміщення особового складу», — йдеться в повідомленні.

В полку зазначили, що сприймають це як внесок «Скелі» у зміцнення всієї оборони держави.

"Полк «Скеля» і надалі готуватиме військовослужбовців, виконуватиме бойові завдання Головнокомандувача та за потреби підставлятиме плече іншим підрозділам Сил оборони.

Закликаємо медіа не поширювати припущення та оціночні судження щодо нібито розформування полку. Подібні твердження мають озвучуватися виключно на основі офіційних рішень командування Збройних Сил України", - йдеться в заяві.