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У полку «Скеля» підтвердили паузу в поповненні підрозділу новобранцями, – УП

Рішення пов’язане з перевіркою Генштабу комплектування військових частин.

У полку «Скеля» підтвердили паузу в поповненні підрозділу новобранцями, – УП
Полк "Скеля" припинив приймати поповнення
Фото: Ілюстративне фото з мережі Facebook

425-й окремий штурмовий полк "Скеля" підтвердив, що з 26 липня поповнення новобранцями призупинили. Про це повідомив начальник відділення комунікацій полку Олексій Братущак у коментарі "Українській правді".

За його словами, рішення пов’язане з перевіркою Генерального штабу щодо комплектування військових частин і справедливості розподілу особового складу в ЗСУ.

«Ми вітаємо таку ініціативу та готові зі свого боку всебічно допомагати й реагувати на виклики, які стоять перед військом», – заявили у полку.

У «Скелі» зазначили, що підрозділ є одним з учасників програми дроно-штурмових підрозділів. Станом на кінець липня, сказав Братущак, полк входить до топ-20 підрозділів Сил оборони за кількістю уражених цілей засобами безпілотних систем.

Раніше у Генштабі повідомили про початок перевірки комплектування військових частин та розподілу людей у ЗСУ. 

Що відомо про скандал зі «Скелею»?

  • У своєму матеріалі "Бабель" оприлюднив інформацію про побиття всередині найбільшого штурмового полку одних військових іншими, а також випадки смертей мобілізованих до нього військовослужбовців. У "Скелі" відреагували на це. 
  • Згодом командира 425 окремого штурмового полку Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обов’язків на час перевірок і розслідувань. 
  • ДБР затримало військовослужбовця, що на момент вчинення злочинів проходив службу в полку "Скеля", за підозрою в насильстві над колегами. Йому інкримінують побиття двох військових у Харківській області. 
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