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Кабмін затвердив правила ведення військового обліку в реєстрі Оберіг

Інформацію до реєстру Оберіг мають внести протягом п’яти робочих днів після її надходження.

Кабмін затвердив правила ведення військового обліку в реєстрі Оберіг
Застосунок Резерв+
Фото: pik.net.ua

Кабінет Міністрів України визначив порядок ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів Оберіг. Відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду, повідомили у пресслужбі Міноборони. 

Затверджений документ визначає, як дані потрапляють до реєстру Оберіг, як їх оновлювати, перевіряти, а за потреби – виправляти.

Інформацію до Оберегу мають внести протягом п’яти робочих днів після її надходження. Це відбувається або автоматично (через обмін з іншими державними системами, реєстрами та базами даних), або вручну (на підставі інформації від самої людини, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів освіти, ТЦК та СП і військових частин).

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Актуалізація відомостей у системі здійснюється або в автоматичному режимі завдяки обміну з іншими державними системами, або вручну уповноваженими на це працівниками. Будь-яка інформація, яку особа надає особисто, обов’язково проходить перевірку та зіставляється з уже наявними в Реєстрі даними.

Уточнення або виправлення недостовірної інформації в реєстрі Оберіг можливе в автоматичному режимі або за зверненням особи. Для коригування даних слід подати заяву до органу ведення Реєстру, у якому людина перебуває на військовому обліку. Якщо неправильні дані вніс інший орган, звертатися потрібно саме до нього.

Якщо помилка надійшла з іншої державної системи, її виправляють на підставі уточненої інформації від відповідного державного органу.

Дізнатися інформацію про себе в Оберегу можна безкоштовно трьома способами:

  • через Резерв+;
  • через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, якщо є технічна можливість;
  • подавши письмовий запит до районного або міського ТЦК та СП чи його відділу, в якому людина перебуває на обліку.

Тим часом в Україні готують законопроєкти, які передбачають нові обмеження для людей, які ухиляються від мобілізації.

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