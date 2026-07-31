Кабмін затвердив правила ведення військового обліку в реєстрі Оберіг

Інформацію до реєстру Оберіг мають внести протягом п’яти робочих днів після її надходження.

Кабінет Міністрів України визначив порядок ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів Оберіг. Відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду, повідомили у пресслужбі Міноборони.

Затверджений документ визначає, як дані потрапляють до реєстру Оберіг, як їх оновлювати, перевіряти, а за потреби – виправляти.

Інформацію до Оберегу мають внести протягом п’яти робочих днів після її надходження. Це відбувається або автоматично (через обмін з іншими державними системами, реєстрами та базами даних), або вручну (на підставі інформації від самої людини, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів освіти, ТЦК та СП і військових частин).

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Актуалізація відомостей у системі здійснюється або в автоматичному режимі завдяки обміну з іншими державними системами, або вручну уповноваженими на це працівниками. Будь-яка інформація, яку особа надає особисто, обов’язково проходить перевірку та зіставляється з уже наявними в Реєстрі даними.

Уточнення або виправлення недостовірної інформації в реєстрі Оберіг можливе в автоматичному режимі або за зверненням особи. Для коригування даних слід подати заяву до органу ведення Реєстру, у якому людина перебуває на військовому обліку. Якщо неправильні дані вніс інший орган, звертатися потрібно саме до нього.

Якщо помилка надійшла з іншої державної системи, її виправляють на підставі уточненої інформації від відповідного державного органу.

Дізнатися інформацію про себе в Оберегу можна безкоштовно трьома способами:

через Резерв+;

через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, якщо є технічна можливість;

подавши письмовий запит до районного або міського ТЦК та СП чи його відділу, в якому людина перебуває на обліку.

Тим часом в Україні готують законопроєкти, які передбачають нові обмеження для людей, які ухиляються від мобілізації.