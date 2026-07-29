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Федоров в інтерв'ю УП розповів про причини своєї відставки

Він також заявив, що не ставив президенту ультиматуму щодо посади міністра оборони.

Федоров в інтерв'ю УП розповів про причини своєї відставки
Михайло Федоров
Фото: Офіс президента

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров дав велике інтерв'ю Українській правді, де розповів, зокрема, про причини свого звільнення.

 "Дуже багато людей оточили Міністерство оборони і мене як міністра, тому що ми почали перебудовувати багато різних процесів всередині. І з того, що почало відбуватися в публічному просторі – певний тиск, певні правоохоронні органи навколо нашої роботи – десь з початку квітня було зрозуміло, що градус піднімається. І що це буде чимось закінчуватися", - зазначив Федоров.

За його словами, в Міністерстві оборони були люди, які призначені приватними компаніями на начальників департаментів та заявив про вплив правоохоронної системи на деякі процеси. 

Про конфлікт з Сирським

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Федоров заявив, що особистого конфлікту з главкомом не було.

" Це більше світоглядний конфлікт. У нас є певна візія війни, з якою ми прийшли. Але ця візія декомпозується на певні реформи, проєкти і операції, які потрібно реалізувати".

Про відмову від запропонованих президентом посад

Федоров заявив, що не ставив ультиматуму щодо посади міністра оборони. 

"Був мій прес-брифінг, і після цього мені запропонували ряд посад. Я просто сказав, що в мене є певна візія, що робити далі. Де б я не був, я буду слідувати цій візії, але займати якусь декоративну посаду не буду. 

Тому немає ніякого ультиматуму в цій ситуації. Мені запропонували посади, я сказав: ні, дякую, я буду працювати в іншому полі. А якщо я потрібен для реалізації візії війни, то тоді як міністр оборони я зможу це продовжити і досягнути результату, який декларував", - зазначив він.

Про пропозицію роботи закордоном

На питання про можливість роботи закордоном, після пропозиції міністра оборони Італії стати його радником, Михайло Федоров заявив, що точно нікуди не поїде та працюватиме в Україні.

"В мене є нормальна ефективна команда, в мене є розуміння, що робити далі. Парламент зняв мене з посади міністра оборони, але він не може забрати візію й ідеї, що робити далі".

  • Михайло Федоров очолив міністерство оборони в січні цього року і керував ним протягом семи місяців. Він раптово втратив посаду в липні, оскільки президент не подав його на нове призначення в МО. Зеленський сказав, що між керівництво армії та міністерства оборони такий конфлікт, що вони без нього «не сідають» говорити.
  • Рішення звільнити Федорова спричинило масові протести в Києві та інших містах. Учасники акцій вимагали повернути Федорова і натомість звільнити головкома Олександра Сирського, якого ексміністр звинуватив у саботажі рішень.
  • Спершу, за інформацією джерел LB та інших медіа, на посаду міністра оборони розглядали Ігоря Клименка, який очолював МВС. На тлі протестів Клименка на посаду в МО так і не подали. Президент вирішив, що виконуватиме обов'язки міністра оборони генерал, керівник ЦСО «Альфа» СБУ Євгеній Хмара. Хмара керував СБУ в статусі в.о., а минулого тижня уряд його призначив виконувачем обов'язків міністра оборони. Для повноцінного призначення йому знадобиться звільнення з військової служби.
  • Володимир Зеленський провів із Федоровим декілька розмов, зокрема 21 липня. Також президент провів численні консультації з командирами бригад і командувачами сил. В суботу Зеленський сказав, що будуть напрацьовані рішення стосовно армії.
  • 21 липня Володимир Зеленський повідомив, що новим головкомом стане Михайло Драпатий. А Федорову він запропонував «достойну позицію у владі». Публічної згоди на цю позицію Федоров не озвучував.
  • Пізніше Зеленський розповів, що пропонував Федорову декілька посад, остання – віцепрем'єр з військових інновацій. Однак, той не погодився.
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