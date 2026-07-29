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​Зеленський в інтерв’ю Axios: Путін не готовий припинити війну, а Україні необхідний «зимовий пакет» Patriot

Україна потребує близько 300 ракет-перехоплючів до початку холодів.

​Зеленський в інтерв’ю Axios: Путін не готовий припинити війну, а Україні необхідний «зимовий пакет» Patriot
Зустріч президентів України і США
Фото: ОПУ

Володимир Зеленський звернувся до президента США Дональда Трампа із проханням терміново надати Україні додаткові ракети-перехоплювачі для систем Patriot. Вони необхідні, аби захистити енергетичну інфраструктуру від російських атак взимку.

Про це президент України заявив в інтерв'ю Axios.

Україна потребує так званого «зимового пакета» Patriot, а це близько 300 ракет-перехоплювачів. Запаси таких ракет в Україні майже вичерпані, а без них країна не зможе ефективно протистояти балістичним ударам Росії.

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«Нам потрібні Patriot ще вчора», – наголосив Зеленський.

Він зазначив, що масштабні російські атаки із застосуванням балістики можуть призвести до знищення українських електростанцій. У такому випадку буде ризик гуманітарної кризи, адже мільйони людей залишаться без світла та опалення.

Під час зустрічі з Трампом Зеленський також обговорив можливість отримання Україною ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів Patriot. За його словами, американський президент погодився продовжити роботу над цим питанням.

Налагодження виробництва Patriot в Україні сягне кількох років

Після візиту до Білого дому Зеленський зустрівся з представниками американських оборонних компаній Lockheed Martin та RTX Corporation, які виробляють компоненти для систем Patriot.

Водночас президент наголосив, що навіть у разі отримання ліцензій налагодження масштабного виробництва займе від одного до п'яти років. Потреби ж є невідкладними.

Україна та американські оборонні компанії вивчають можливість переобладнання українських балістичних ракет у ракети-перехоплювачі з подібними до Patriot можливостями. Саме такий підхід може бути швидшим і дешевшим. 

Путін наразі не готовий припинити війну

Зеленський також розповів про переговори з Трампом щодо можливого відновлення мирного процесу. Спецпредставники США Джаред Кушнер і Стів Віткофф можуть відвідати Київ найближчими тижнями, щоб обговорити подальші кроки та на власні очі побачити ситуацію в Україні.

Президент заявив, що, попри готовність до переговорів, не вважає, що Володимир Путін наразі готовий припинити війну. Москва може готуватися до подальшої ескалації.

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